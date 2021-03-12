Genç bilim kadınlarına burs

UNESCO ve L’ORÉAL ortaklığında uluslararası ‘For Women In Science’ programının bir uzantısı olan ‘Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları’ ulusal programı, 2003 yılından itibaren Türkiye’de veriliyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve L’ORÉAL Türkiye işbirliğiyle ülkemizdeki bilim kadınlarının bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi maksadıyla 2021 yılında da burs verilecek.

‘Yaşam ve Çevre Bilimleri’ ile ‘Fiziki Bilimler’ alanlarında araştırma yapan, burs başvurularıyla ilgili ilan yılının 31 Aralık (2020) günü itibariyle 40 yaşından gün almamış ve doktorasını bitiren ikişer genç kadın araştırmacı bu program çerçevesinde 120 bin Türk Lirası değerinde birer yıllık bursla desteklenecek. Son başvuru tarihi 31 Mart olan burs başvuruları, online yapılıyor.

ARAŞTIRMA ALANLARI ŞUNLAR:

Yaşam ve çevre bilimleri: Biyoloji, moleküler biyoloji, genetik ve moleküler genetik, biyokimya, biyofizik, biyoteknoloji, ekoloji, farmakoloji, fizyoloji, sağlık enformatiği dâhil biyoinformatik, nörobiyoloji, biyoloji’de biyomedikal ve yapay zekâ araştırmaları.

Fiziki bilimler: Temel bilimler (yaşam bilimleri hariç) ve mühendislik, taneli malzemeler, polimerler, camlar ve seramikler, kompozitler, biyomalzemeler, nanomalzemeler, özel tasarlanmış yüzeyler, fotonik kristaller, yoğun madde fiziği ve istatistiksel fizik.

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