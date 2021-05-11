Engelsiz Üniversite Ödülleri verildi

Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim başlıkları altında engelli öğrencilerin eğitime, mekanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yükseköğretim kurumlarını teşvik edici birçok yeni çalışmalar yapan Yükseköğretim Kurulu, 2021 Engelsiz Üniversite Ödüllerini almaya layık görülen üniversiteleri açıkladı.

VİDEO KONFERANS DÜZENLENDİ

Katılımcı üniversitelerin başvurularının değerlendirilmesi sonucunda ödülleri almaya hak kazananların açıklandığı 2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın yanı sıra YÖK yürütme kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleşti. Ödül törenine ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödül almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri, ilgili rektör yardımcıları, engelli öğrenci birimi sorumluları, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu üyeleri ile ödül başvurularının değerlendirilmesinde görev yapan panelistler COVID-19 nedeniyle video konferans yoluyla katıldılar.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZLİĞİNİ KANITLADI

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün de YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Mekanda Erişilebilirlik kategorisinde Turuncu Bayrak almaya hak kazanan üniversitelerden biri oldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar:

“Engelsiz Üniversite olma yolunda her geçen gün daha güçlü adımlar atıyoruz. Konuyu sürekli olarak gündemimizde tutuyoruz. Geçen yıl aday olmuştuk; bu yıl da turuncu bayrağı almaya hak kazandık. Gelecek yıllarda diğer birimlerimiz için de başvuruda bulunacağız. Engelsiz Üniversite konusunda bu denli çaba harcayan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Sayın Başkan Prof. Dr. Yekta Saraç’a, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufana üstün duyarlılıkları ve çalışmaları için özellikle şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca üniversitemizde bu konudaki çalışmaları yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Üniversitemizin Engelli Öğrenci Birimine de teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz mart ayında da TSE’nin Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesini almıştık. Öğrencilerimize her bakımdan en yetkin koşullarda ulaşmak istiyoruz” dedi.