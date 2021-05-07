Dumlupınar Üniversitesi nasıl 1’inci oldu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri’ne bu yıl 114 üniversiteden 837 başvuru yapıldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) en yüksek sayıda engelsiz üniversite bayrağı almaya hak kazanan kurum oldu. DPU Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi geçen sene düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde 13 turuncu ve 1 mavi bayrakla birinci oldu. Üniversitemiz 2019 yılında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan eğitim alanında erişebilirlik ödülü aldı. Bu yıl da toplamda 10 turuncu bayrak ödülü ile dereceye girmekten son derece mutluyuz” dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin 10 binası, Mekânda Erişilebilirlik ölçütleri kapsamında Turuncu Bayrak kategorisinde ödül aldı. Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler ile Simav Teknoloji fakülteleri ve Domaniç Hayme Ana, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav ve Tavşanlı meslek yüksekokullarında YÖK’ün Mekânda Erişilebilirliği temsil eden turuncu bayrağı asıldı. Üniversitenin bu yıl aldığı 10 bayrakla birlikte toplam 23 binası ‘erişilebilir’ oldu. Prof. Dr. Uysal, “Hedefimiz tamamen erişilebilir olmak. Şu an 8 binamız eksik kaldı. Önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Mekanda erişilebilirlik için, engelli öğrencilerin tekerlekli sandalyeyle binaya kolaylıkla girmeleri, derslere erişebilecekleri sistemlerin kurulması gerekiyor” dedi.

NAVİGASYON PROJELERİ HAZIRLADIK

Sadece mekân olarak değil teknoloji açısından da engelli öğrencilere destek olmak istediklerini dile getiren Prof. Dr. Uysal, geliştirdikleri navigasyon ürünlerini ve diğer projeleri şöyle anlattı: “Yazılımı ve uygulaması bizim kampüsümüzde gerçekleştirilmiş Engelli Yönlendirme ve Bilgilendirme Sistemi (EYBİS) uygulamamızla kampüsümüze gelen engelli öğrenciler, nereye gitmek istiyorsa yönlendiriliyorlar. Engelli Bilgilendirme Asistanı (EBA) olarak isimlendirdiğimiz mobil uygulama ise kampüs içinde öğrencimiz neyi merak ediyorsa yanıtlayan bir yazılım. Ayrıca Dijtial kütüphanelerimizde engelliler için birçok farklı döküman mevcut. Birçok kitabı da sesli kitaba çevirdik. MS Hasta Okulumuzla, ilimizdeki MS hastalarını rehabilite ediyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemiz, ‘Taş ve gümüş takıya dönüşüyor, engeller kalkıyor’ projesiyle değerli taşlar ve gümüşten takı üretiyor. Bununla da engelli insanları istihdam ediyor ve meslek kazandırıyoruz.”

ENGELLİLERLE FAALİYETLER YAPIYORUZ

DPU Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal: “Kütahya’daki engelli dernekleriye her dönem etkinlikler yapıyoruz. Balık tutma yarışması, spor müsabakaları gibi onları rehabilite edici sosyal faaliyetler düzenliyoruz. Yarışmaya girelim, ödül kazanalım amacında değiliz. Sadece öğrencilerimizin ihtiyaçları neyse onu karşılamak istiyoruz. Sosyal Yaşamı Destekleme, Engelsiz Hayat Topluluklarımız var. Öğrencileri bu şekilde aktif olmaya teşvik ediyoruz.”

558 BAŞVURU YAPILDI

Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kapsamında, “Mekânda Erişim Bayrak Ödülü”ne 558 başvuru yapıldı. 52 üniversite 129 “Turuncu Bayrak Ödülü” almaya hak kazandı. “Eğitimde Erişilebilirlik Bayrak Ödülü”ne 168 başvuru yapıldı, 14 üniversiteye 30 “Yeşil Bayrak Ödülü” verildi. “Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik Bayrak Ödülü”ne ise 111 başvuru yapıldı ve seçilen 6 üniversite 9 “Mavi Bayrak Ödülü” aldı.