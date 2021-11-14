Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Evlilik için ehliyet’ şartı‘Evlilik için ehliyet’ şartı! #Evlilik Ehliyeti
Gecenin mucizesi, Türkiyenin kahramanı OzolsGecenin mucizesi, Türkiye'nin kahramanı Ozols!#Robert Ozols
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Bir cani yetiştirmek istemiyorsanızBir cani yetiştirmek istemiyorsanız#Başak Cengiz
Milli Takım Dünya Kupasına nasıl gider İşte puan durumu ve tüm ihtimallerMilli Takım Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte puan durumu ve tüm ihtimaller#A Milli Futbol Takımı
Türeci ve Şahin açıklamıştı... İşte sır gibi saklanan yeni korona planıTüreci ve Şahin açıklamıştı... İşte sır gibi saklanan yeni korona planı!#Koronavirüs
Sancaktepede sis kazası Araç hurdaya döndüSancaktepe'de sis kazası! Araç hurdaya döndü#Trafik
Caner Erkin için çarpıcı sözler Oyundan çıktıktan sonra...Caner Erkin için çarpıcı sözler! Oyundan çıktıktan sonra...#Türkiye-Cebelitarık
Piyasalar hareketli seyretti... Altın ve kripto paralarda son durumPiyasalar hareketli seyretti... Altın ve kripto paralarda son durum#Altın
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Tan Taşçıya helal olsunTan Taşçı'ya helal olsun! #Magazin Konseyi
Türkkana küfür tepkisi ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’Türkkan'a küfür tepkisi! ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum"Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum"#Ozan Orhon
Cezaevinde kanlı çatışma... Cesetleri böyle taşıdılarCezaevinde kanlı çatışma... Cesetleri böyle taşıdılar#Ekvador
HABERLEREğitim Haberleri

Ehliyet sınavlarında yeni dönem

#Ehliyet#Bakanözer#Meb
Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ehliyet sınavlarında animasyonlu sorular kullanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirtildi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak” dedi. Bakanlık, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı aldı. Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak.

Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr  ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

 İŞİTME ENGELLİLERE SINAV DESTEĞİ

Bu yeniliklerle birlikte ayrıca işitme engelli adaylara sınav desteği için de çalışmalar yapılıyor. İşitme engelli adaylar için işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve buna yönelik animasyonlu soruların hazırlığı devam ediyor.

Haberin Devamı

Bakan Mahmut Özer, “Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak” dedi. Yeni uygulama sınavın geçerliliğine ve güvenilirliğine katkı sağlarken Bakanlıkça gerçekleştirilen diğer sınavlara da yeni bir bakış açısı getireceğini belirten Özer şunları söyledi:

“İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ehliyet#Bakanözer#Meb

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti
14 yıldır tek başına yaşıyor Bu son batı ak turnası Omidin hikayesi...

14 yıldır tek başına yaşıyor! Bu son batı ak turnası Omid'in hikayesi...

#Küresel Isınma