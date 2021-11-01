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Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek!

#Sınav#OSMANİYE#Ehliyet
Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek

Osmaniye'de, daha önce 5’er kez girdikleri ancak kazamadıkları motorlu taşıtlar sınavında ses ve görüntülü düzenekle kopya çekmeye çalışan U.S. (27) ile A.K. (43) yakalandı. Şüphelilerin bağlantı kurduğu kişilere sınav kağıdını gösterdiği, diğer kişilerin de soruları okuyup, cevaplarını kulaklıkla bildirdiği öğrenildi.

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Adnan Menderes Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda 2 kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark eden görevliler, polise ihbarda bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S. ve A.K.'nin üzerinde arama yaptı. Arama özel olarak dikilmiş kıyafetlerinin içerisinden, 2 cep telefonu, kulaklık, kameralı elektronik düzenek ele geçirildi.

Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı

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Ses ve görüntülü düzeneği ile kopya çekmeye teşebbüs eden ve daha önce 5'er kez girdikleri sınavda başarısız oldukları belirtilen U.S. ve A.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin üzerine özel olarak yerleştirdiği düzenekte yer alan cep telefonu kamerasıyla görüntülü olarak bağlantı kurduğu kişilere sınav kağıdını gösterdiği, diğer kişilerin de soruları okuyup, cevaplarını kulaklıkla bildirdiği anlaşıldı.

Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek

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#Sınav#OSMANİYE#Ehliyet

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