Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) Ã–zel EÄŸitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, kaynaÅŸtÄ±rma Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik kavram Ã¶ÄŸretimi, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam becerileri ve akademik geliÅŸim alanÄ±na ait 19 uygulama, EÄŸitim BiliÅŸim AÄŸÄ± (EBA) ile Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n â€˜orgm.meb.gov.trâ€™ internet sitesi Ã¼zerinden kullanÄ±cÄ±larÄ±n hizmetine sundu. MEB tarafÄ±ndan, â€˜444 0 632â€™ telefon hattÄ± Ã¼zerinden evlerinde Ã¶zel eÄŸitim ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklarÄ± olan velilere, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÃ¶ntem ve metotlarÄ±yla alakalÄ± mÃ¼ÅŸavirlik hizmeti de veriliyor.

'Ä°Ã‡ERÄ°KLER HAZIRLADIK'

Milli EÄŸitim BakanÄ± SelÃ§uk, uzaktan eÄŸitim sÃ¼recinde de Ã¶zel eÄŸitim ihtiyacÄ± olan Ã¶ÄŸrencilerin, eÄŸitim hizmetlerinden en Ã¼st dÃ¼zeyde yararlanmalarÄ± amacÄ±yla gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini sÃ¶yledi. Ã–zel eÄŸitim Ã¶ÄŸrencilerine sunulan eÄŸitim hizmetlerinin kalitesini artÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini belirten SelÃ§uk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼m Ã¶zel eÄŸitim Ã¶ÄŸrencilerimiz iÃ§in iÃ§erikler hazÄ±rladÄ±k. Aile eÄŸitim uygulama videolarÄ±, ders anlatÄ±m el becerileri, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam beceri videolarÄ± olmak Ã¼zere 300-400 video hazÄ±rladÄ±k. 40'a yakÄ±n uygulama geliÅŸtirildik. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokul dÃ¼zeyindeki kaynaÅŸtÄ±rma Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik TÃ¼rkÃ§e, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatÄ±m videosu hazÄ±rladÄ±k. Bunlardan ilki, 17 Nisan'da TRTÂEBA TV'de yayÄ±nlanacak.

ETKÄ°NLÄ°K SAYFALARI DA AÃ‡ILACAK

KaynaÅŸtÄ±rma Ã¶ÄŸrencilerine TÃ¼rkÃ§e, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri iÃ§in de etkinlik sayfalarÄ± aÃ§Ä±lacak. Bu kapsamda, matematik dersi iÃ§in 800 etkinlik yazÄ±ldÄ±, her ders iÃ§in tamamlanan Ã¼niteler EBA'ya yÃ¼klenecek ve Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n internet sayfasÄ±nda yayÄ±mlanacak. Bu Ã¶ÄŸrencilerimizin durumlarÄ±, Ã–zel Ã–ÄŸretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, tÃ¼m okul rehberlik servislerince kullanÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rlanan formlarla takip edilmeye baÅŸlanacak. Velilere yÃ¶nelik Ã¶zel eÄŸitim aile bilgilendirme videolarÄ± EBA, 'orgm.meb.gov.tr' ve sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinden paylaÅŸÄ±lmaya devam edilecek."