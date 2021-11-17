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e-YDS İngilizce başvuruları başladı

#E-YDS#İngilizce#Sınav
e-YDS İngilizce başvuruları başladı

e-YDS 2021/14 İngilizce alanında, 11 Aralık’ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav cevaplama süresi 180 dakika olup adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada sınava başvuru süreci, 17 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapacak. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

ÖSYMden duyurular

ÖSYM'den duyurular

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3 bin 800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

 

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#E-YDS#İngilizce#Sınav

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