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ÖSYM'den duyurular

#2021-TUS 2. Dönem#Ek Tercih İşlemleri#ÖSYM
ÖSYMden duyurular

ÖSYM, 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin yanı sıra Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) yerleştirme işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.

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Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 17 - 23 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

2021-TUS 2. DÖNEM: EK TERCİH KILAVUZU VE TABLOLAR İÇİN TIKLAYIN

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NIN SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından 21 - 26 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

KPSS-2021/7 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
27 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/8 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

KPSS-2021/8 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 2021-EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
27 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

2021-EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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#2021-TUS 2. Dönem#Ek Tercih İşlemleri#ÖSYM

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