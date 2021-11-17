ÖSYM'den duyurular

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Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 17 - 23 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

2021-TUS 2. DÖNEM: EK TERCİH KILAVUZU VE TABLOLAR İÇİN TIKLAYIN

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NIN SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından 21 - 26 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

KPSS-2021/7 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/8 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

KPSS-2021/8 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2021-EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

2021-EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN