e-YDS 2021/6 İngilizce başvuruları başladı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 29 Mayıs tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki yapılacak olan e-YDS 2021/6 İngilizce (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) başvuruları başladı.
28 Nisan 2– 20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden başvuru yapan adayların, ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacak. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağı için sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanınması ve sisteme aşinalık kazandırmak amacıyla deneme e-sınavı hazırlandı. Adaylar, sınavdan önce deneme sınavından yararlanabilir.