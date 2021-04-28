MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberlerie-YDS 2021/6 İngilizce başvuruları başladı
GeriEğitim e-YDS 2021/6 İngilizce başvuruları başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.04.2021 - 15:25 | Son Güncelleme:

e-YDS 2021/6 İngilizce başvuruları başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
e-YDS 2021/6 İngilizce başvuruları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 29 Mayıs tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki yapılacak olan e-YDS 2021/6 İngilizce (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) başvuruları başladı.

28 Nisan 2– 20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden başvuru yapan adayların, ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacak. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağı için sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanınması ve sisteme aşinalık kazandırmak amacıyla  deneme e-sınavı hazırlandı. Adaylar, sınavdan önce deneme sınavından yararlanabilir.

 

DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYIN

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi