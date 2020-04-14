Doktora mezunlarına ALES muafiyeti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doktora mezunlarından yeniden yüksek lisans ve doktora yapmaları halinde istenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) şartını kaldırdı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada doktora mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartının kaldırıldığını, bu muafiyetin belirli bir süresi olmadığı, salgın dönemine dair değil önceden yapılmış bir çalışma olduğu belirtti.

YÖK Başkanı Saraç konuya ilişkin mesajında şunları söyledi:

"Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız. Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak. Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde 'YÖK 100/2000 Doktora Projesi' gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun."