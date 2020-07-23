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Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Doçentlik sınav başarı belgeleri e-Devlet'te

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Doçentlik sınav başarı belgeleri e-Devlet'te
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YÖK, doçentlik sözlü sınavı sonucunda başarılı olan adayların, doçentlik sözlü sınav başarı belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecekleri bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, adaylar, ‘https://www.turkiye.gov.tr’ adresinden giriş yaparak e-İmzalı düzenlenen doçentlik sözlü sınav başarı belgesini, e-Devlet üzerinden edinebilecek. e-Devlet hizmeti üzerinden oluşturulan e-İmzalı Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi dışında, ayrıca fiziki Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından düzenlenmeyecek ve adaylara gönderilmeyecek.

DOKTORA/SANATTA YETERLİK DENKLİK BAŞVURULARI DA E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLECEK
Öte yandan yurtdışında alınan doktora ya da sanatta yeterlik unvanlarının değerlendirilmesiyle ilgili denklik başvuruları da e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular, ‘https://www.turkiye.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik/YU numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak ‘Yurt dışı Unvan Denklik Başvuru İşlemi (Doktora/Sanatta Yeterlik)’ üzerinden elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılacak. Başvuru süreci, e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

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