Diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerine staj kolaylığı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğretmenlik ve hemşirelik programlarında okuyan öğrencilerin ardından eczacılık ve diş hekimliğinde okuyan öğrencilerin de stajları konusunda yeni bir karar aldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, küresel salgının yaşattığı güçlükler nedeniyle diş hekimliği ve eczacılık programlarından mezun aşamasında olan öğrencilerin uygulama eğitimleriyle (staj) ilgili alınan yeni kararların üniversitelere bildirildiğini açıkladı.

YÖK Başkanı Saraç'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, eczacılık programlarında mezun aşamasındaki öğrenciler, staj uygulamalarını yaz dönemi de dahil koruyucu önlemler alarak sağlık birimlerinde yapabilecekleri gibi, uzaktan öğretim yoluyla da tamamlayabilecekler. Diş hekimliğinde okuyanlar ise stajlarını yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekler.

YÖK Başkanı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz küresel salgının yaşattığı güçlükler nedeniyle, Yükseköğretim kurumlarımızdaki Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarından mezun aşamasında olan öğrencilerimizin staj/uygulama eğitimleriyle ilgili de yeni bir karar aldık. Alınmış olan daha önceki staj/uygulama süreleri ve kalan uygulama süresinin az olması dikkate alınarak, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, Diş Hekimliği programlarında yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri; Eczacılık programlarında ise sağlık birimleri ile serbest eczanelerde yaz dönemi de dahil uygun zamanda staj/uygulama eğitimlerini; koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla,tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir. Alınan bu kararın öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."