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Eğitim Servisi
Haber Giriş: 29.10.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Diplomalar Halk Eğitimlerde

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Diplomalar Halk Eğitimlerde
AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezlerine yönerge gönderdi. ‘2019-3 Dönemi’ öğrencilerinin diploma tesliminin nasıl yapılacağının açıklandığı resmi yazıda, mezun işlemlerinin 27.10.2020-30.11.2020 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.

İşte Halk Eğitim Merkezleri tarafından yürütülecek diploma teslim işlemlerinin detaylar:

2019/3 döneminde mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini "Halk Eğitimi Merkezleri" yürütecek. Bu nedenle, 2019/3 dönemi mezun öğrencilerin üniversiteye kayıt veya üniversite kaydının kesinleşmesi, iş başvurusu vb. mağduriyet yaşamaması adına tüm yasal sorumluluk ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Halk Eğitimi Merkezlerinin görev ve sorumluluğundadır.

2019/3 döneminde tüm Halk Eğitimi Merkezleri diploma iş ve işlemlerini yapacakları için, 2019/2 döneminde diploma basım iş ve işlemlerini yapan Koordinatör Halk Eğitimi Merkezleri, illerindeki diğer Halk Eğitimi Merkezlerine diploma iş ve işlemlerinde rehberlik yapacaklar.

MEZUNLARIN DİPLOMALARI TESLİM EDİLİRKEN;

-Öğrenci tarafından diploma defterine imza atılması,

-Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemindeki "Diploma Takip" kısmına; "Diploma Öğrenci Tarafından Alındı" ibaresinin, diplomayı teslim eden görevli tarafından kaydedilmesi gerekmektedir. 

-2019/3 döneminde birden fazla Halk Eğitimi Merkezi olan ilçelerde, diploma basacak olan Halk Eğitimi Merkezleri yönerge metninin altında liste halinde belirtilmiştir.  

Diplomalar Halk Eğitimlerde

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