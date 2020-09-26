Çocuk gözüyle Ziya öğretmen

Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gittiğim bir okulda 1'nci sınıf öğrencisi bir kuzu, oyun hamuruyla oynuyordu. Virüsü yapıyormuş. Neden virüs yapıyorsun, dedim; omuzlarını silkti kuzum. Çocukların yanında çok konuştuk; evet, çok bahsettik, çok korktular ve kesinlikle bu zor günlerin geçeceğini, bizim yetişkinler olarak yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var. Rehber öğretmenlerimiz okullardalar, sınıf öğretmenlerimizle birlikte çalışıyorlar. Ancak çocukların evde de rahatlamaya ihtiyaçları var. Konuştuk biraz, sohbet ettik, sonra benim cismime şekil verdi oyun hamuruyla. O virüsün yanındaki mavi, uzun bacaklı, hafif tombul ve kırmızı gözlü arkadaş benim :)"