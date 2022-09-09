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HABERLEREğitim Çizdirikçi Nuran’ın eserleri... Köyü tuval yaptı, oya gibi işliyor

Çizdirikçi Nuran’ın eserleri... Köyü tuval yaptı, oya gibi işliyor

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#Nuran Erden#Çeşme#Resim
Çizdirikçi Nuran’ın eserleri... Köyü tuval yaptı, oya gibi işliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 07:00

Çeşme’nin Germiyan köyünde yaşayan Nuran Erden’in elinden fırça ve boya düşmüyor. Ev işlerinden kalan zamanı köyün duvarlarını rengarenk boyamakla geçiriyor. Kendisine ‘ressam’ değil, ‘çizdirikçi’ diyen Nuran Hanım’ın ana teması ise ‘Şiddete hayır!’

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İzmir’in Çeşme’ye bağlı Germiyan köyünde yaşayan 60 yaşındaki Nuran Erden’in hayali üniversite okuyup biliminsanı olmaktı. Ancak lise eğitimi yarım kalan Erden, okulu yıllar sonra açıktan bitirip Trakya Üniversitesi Halıcılık Meslek Yüksekokulu’na girdi. Fakat mezuniyeti hayallerini gerçekleştirmesine yetmedi. Tatilcilerin Çeşme’ye giderken durmadan geçtiği köyünü herkese tanıtmayı çocukken kafasına koyan Erden, 2014 yılında evlerin duvarlarını boyamaya, resimler çizmeye başladı.

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Çizdirikçi Nuran’ın eserleri... Köyü tuval yaptı, oya gibi işliyor

ÖNCE ‘DELİ’ SONRA ‘FİLOZOF’ DEDİLER

Köylüler başta onu ciddiye almadı hatta ‘Sen deli misin?’ diyenler oldu. Erden, “O gün beğenmeyenler şimdi evinin duvarlarını boyatmak istiyor. Deli diyenler, karşı duranlar şimdi filozof diyor. Boş konuşmuyorum da ondan” diyor. Zamanla köyden geçenler bu ilginç çizimlerin önünde durup fotoğraf çekmeye başlayınca işler değişti. Köyde birer ikişer kafeler açılmaya başladı. Germiyan kendi çapında turistik bir merkez oldu. Kendini ressam değil ‘çizdirikçi’ olarak tanımlayan Erden, şimdi köydeki duvarlara özellikle aile içi şiddete karşı mesajlar içeren resimler yapıyor. 

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Çizdirikçi Nuran’ın eserleri... Köyü tuval yaptı, oya gibi işliyor

BABANIN AĞZI VE KOLLARI YOK, ÇÜNKÜ...

Resimlerden birinde ailenin babasının ağzı ve kolları yok. Erden bu resmin mesajını şöyle özetliyor: “Bağırıp çağırmasın diye ağzını, vurmasın diye kollarını çizmedik.”

Çizdirikçi Nuran’ın eserleri... Köyü tuval yaptı, oya gibi işliyor

Çizdirikçi Nuran’ın resimleri zamanla köyden geçen tatilcilerin de dikkatini çekti. Turistler, resimlerin önünde fotoğraf çektirmek için durunca köyde art arda kafeler açıldı.

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#Nuran Erden#Çeşme#Resim

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