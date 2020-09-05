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Eğitim
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül’de açıklanacak

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Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül’de açıklanacak
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yapıldı.

Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu oldu. Sınav sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.     

 

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