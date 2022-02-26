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Burslar gençlerin hayallerine dokunuyor

#Burs#Öğrenci#Yurtdışı
Burslar gençlerin hayallerine dokunuyor

Çeşitli vakıf ve kuruluşlar, daha iyi bir eğitim hayatı sürdürmeleri için öğrencilere burslarla destek oluyor.

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Türk Eğitim Vakfı (TEV), yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı burslarını almaya hak kazanan gençleri düzenlediği bir toplantıyla kamuoyuna tanıttı. 24 Şubat’ta, TEV YouTube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç öğrencilere başarılar dilediği yazılı mesajı ile katılırken; TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ile TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da burs çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıya, bugün TEV Mütevelli Heyeti Üyesi olan ve 50 yıl önce eğitimini aldığı TEV yurt dışı bursuyla tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş da katıldı. 

İKİ BİNDEN FAZLA BAŞVURU OLDU
Toplantıya mesajıyla katılan TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, “Vakfımız 10 ülke ile iş birliği yaparak, başarılı gençlerimize burs imkânı sağlayan ve en büyük bütçeyi ayıran Türkiye’nin tek sivil toplum kuruluşu. Türkiye’nin geleceğinin daha da aydınlık olmasını sağlayacağına inandığımız, Atatürk ilkelerine bağlı, gönlü yurt sevgisiyle dolu 72 yurtdışı bursiyerimiz dünyanın 10 farklı ülkesinde ülkemizi temsil ediyorlar. Bu ailenin bir parçası olarak bize nice gururlar yaşatacaklarını, eğitimlerini tamamladıktan sonra memleketlerine dönüp, ülkemize değerli katkılar sağlayacaklarını ümit ediyorum. Bizi bu başarıya götüren en büyük gücümüz elbette ki bağışçılarımız.” TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı şu ise şunları söyledi: “TEV olarak yarım asırdan fazla zaman zarfında 2 bin 200 yurt dışı bursiyerimiz oldu. Bu yıl ise 29’u kız olmak üzere 72 genç arkadaşımızı eğitimlerini sürdürerek için yurtdışına gönderdik. Bu sene yurt dışı burslara 2 bin 280 başvuru oldu. Bu başvurular arasından objektif olarak 10 gün süren, 20 seanslık bir seçim sonunda bursiyerlerimizi belirledik. Bunu değerli bağışçılarımızın bağışlarının yerinde kullanıldığını bilhassa ifade etmek için belirtiyorum. Değerli bursiyerlerimizi tebrik ediyor, onlara ‘Bugün size hizmet eden bu kuruluşu ve bu insanları unutmayın. Siz de zamanı gelince sizden sonrakilere destek olun.’ demek istiyorum.”

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“ATEŞ TOPU OLARAK DÖNMELERİNİ BEKLİYORUZ”
TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, genç bursiyerlere şöyle seslendi: “Bugün yeni bir hayata başlamanın heyecan ve coşkusu içindesiniz. Biz de bir kez daha bu heyecanınıza ortak olmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Sizin gibi pırıl pırıl, iyi yetişmiş genç insanları topluma kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çok güzel ülkelerin en iyi üniversitelerinde eğitim alacaksınız. Azim ve kararlıkla, gelecekte pek çok güzelliğe ve iyiliğe katkıda bulunacağınıza inancımız tam. Parlak geleceğinizi düşündükçe heyecan duyuyor ve güzel ülkemiz adına gurur duyuyorum. Hayatınızın bu dönemini en dolu, en doyurucu ve en verimli şekilde geçirmenizi diliyorum. Bu vesileyle bize bu coşkuyu yaşatan bağışçılarımıza yabancı ülke temsilcilerimize program ortaklarımıza, imkânlarını eğitim yolunda seferber ettikleri için teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum.” TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş da şöyle konuştu: “TEV, gençlere fırsat eşitliği sunan, herkesin okuması gerektiğine inanan bir sivil toplum örgütüdür. En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna inanmaktadır. Gençlerimizi yurt dışına kıvılcım olarak gönderiyor, ateş topu olarak dönmelerini bekliyoruz. Bu gençlerimiz Türkiye’yi gelecek yüz yıllara taşıyacak, ülkemizin dünyada daha iyi tanıtılmasına imkân vereceklerdir.”

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#Burs#Öğrenci#Yurtdışı

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