Boğaziçi’nden öğrencilere çevrimiçi ders açıklaması

Rektör Özkan’ın öğrencilere gönderdiği mesajında özetle şu ifadelere yer verildi:

ZORUNLU HALLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

“Mevcut veriler salgının etkisinin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bu koşullarda Güz 2020 eğitim öğretim döneminde akademik faaliyetlerimizde izlenecek yöntemlere dair bölümlerimiz, fakültelerimiz, yüksekokullarımız, enstitülerimiz ve senatomuz bir süredir ayrıntılı çalışmalar yürütüyor. Bu mektupla sizlerle bu çalışmalarla bugüne kadar ulaşılan sonuçları ve alınan kararları paylaşmak istiyorum. Salgının yayılma dinamikleri üniversitemizin öğrenci yurtlarında ve sınıflarda bulaş riskinin güçlü olabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen önlemlere göre, derslerin yüz yüze yapılacak olması durumunda gerek yaklaşık 3 bin 600 öğrencilik yurt kapasitemizi gerekse sınıf yoğunluklarımızı ciddi oranda düşürmemiz gerekiyor. Bu nedenle, ülke çapında aksi yönde bir karar alınmadıkça, 2020-21 Güz döneminde de yüz yüze eğitimi sadece zorunlu hallerde yapabileceğiz.

HAZIRLIK SINIFI ÇEVRİMİÇİ

Güz 2020 eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfı eğitiminin tümüyle çevrimiçi yöntemlerle yapılmasına karar verdi. Bizi mutlu etmeyen ama mecbur kaldığımız bu kararın şimdilik sadece güz dönemiyle sınırlı olduğunun altını çizmek istiyorum. 2020-21 Güz dönemi lisans ve lisansüstü derslerimizin uygulanma yöntemleri üzerinde üniversite yönetimimiz ve senatomuzun çalışmaları devam ediyor. Hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin çevrimiçi yöntemlerle yapılacağı önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak ve sizlerle paylaşılacak.”