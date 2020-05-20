Boğaziçi Üniversitesi’nde CERN laboratuvarı

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi (CERN) araştırmacısı Dr. Bora Akgün, TÜBİTAK’ın 2232 kodlu ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ kapsamında aldığı destekle Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni bir laboratuvar açmaya hazırlanıyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinden CERN işbirliğiyle kurulacak laboratuvarda, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda kullanılan gelişmiş elektronik aygıtlar üzerine çalışmalar yapılacak.

CERN ortaklığıyla fizik ve mühendislik alanlarında disiplinler arası önemli çalışmalara imza atmak istediğini söyleyen Dr. Akgün, pandemi nedeniyle erteleme yaşansa da en kısa zamanda laboratuvarı Boğaziçi Üniversitesi'nde açmayı umduğunu belirtti. Akgün, laboratuvarda yapılacak çalışmaları da şöyle anlattı:

‘LABORATUVARDA ÖĞRENCİLER GÖREV ALACAK’

“CERN'de yer alan 27 kilometrelik Büyük Hadron Çarpıştırıcısı protonları ışık hızında çarpıştırıyor. Böylelikle ortaya birçok yeni parçacıklar çıkıyor. Biz de bunların izini sürmek için son derece gelişmiş elektronik algıçlar kullanıyoruz. Boğaziçi'nde kurduğumuz merkezde bu elektronik cihazları daha da geliştirmek için çalışacağız. Tabii bunun için elektrik-elektronik gibi mühendislik alanlarıyla disiplinler arası araştırmalar yapmanız gerekiyor. Boğaziçi'ndeki mühendislik bölümlerindeki bilim insanı arkadaşlarımızla ilerleyeceğiz. Koronavirüs salgını biter bitmez İstanbul'a geleceğim. Boğaziçi Üniversitesi'nde yer tahsisi konusunda bir an önce yol almak istiyorum. Laboratuvarın açılışı konusunda net tarih vermek güç. Laboratuvarda lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri görev alacak.”

TÜBİTAK DESTEĞİYLE YENİ BİR LABORATUVAR

Dr. Bora Akgün pandemi sonrasında ülkeye dönerek çalışmalarını sürdürmek için gün saydığını belirterek şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nden 2005'te mezun olup önce ABD'ye sonra CERN'e gittim. 12 yıldır merkezde önemli araştırmalarda görev alıyorum. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK'ın 2232 kodlu Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na dahil oldum. Bu program uluslararası alanda dikkat çekici araştırmalar yapan Türk bilim insanlarını verilen desteklerle Türkiye'de çalışmalarına sürdürmeye teşvik ediyor. Bu kapsamda TÜBİTAK'tan aldığım destekle mezunu olduğum Boğaziçi Üniversitesi'nde CERN işbirliğiyle yeni bir laboratuvar kurmak beni heyecanlandırıyor. Böylelikle ben de Türkiye'ye dönmüş olacağım ve öğrencilerle birlikte çok önemli araştırmalar yapabileceğiz.”