‘Bilimin Eğlenceli Hali’... MEB-ODTÜ ortak projesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri ve öğretim üyelerinin desteğiyle TRT EBA ilkokul ve ortaokul kanallarındaki Bilim Kuşağı için ‘Bilimin Eğlenceli Hali’ isimli program serisi hazırlandı. ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, ODTÜ Bilim İletişimi Grubu, Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan projeye, ODTÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinin destek verdiğini söyledi. MEB’in işbirliği ve TRT'nin teknik desteğiyle hazırlanan ‘Bilimin Eğlence Hali’ isimli program serisinin, TRT EBA ilkokul ve ortaokul kanallarındaki Bilim Kuşağı'nda yayımlanmaya başladığını belirten Kalay, şöyle konuştu:

"Topluma bilimi sevdirmek ve ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek üzere hazırlanan programda farklı konularda birçok uygulamalı deney gerçekleştirildi. Program serisinde, solucanlarla geri dönüşüm, elektron mikroskobu ile nano boyuttaki dünya, Göbeklitepe ve Neolitik dönem, gazların ilginç özellikleri, göz hareketleri ile çalışan tekerlekli sandalye, Eymir Gölü'ndeki ekolojik çalışmalar, ilginç özelliklere sahip akışkan sıvılar, 3-boyutlu tarayıcı ve yazıcılar, yemek pişirmenin arkasındaki bilim gibi konu başlıkları, ODTÜ'lü öğrencilerin sunuculuğu ile eğlenceli olarak anlatıldı."

Programın bilim danışmanlığını ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay üstlenirken, yapım ekibinde ise ODTÜ Bilim İletişimi Grubu'ndan Bircan Çiçek ve Aylin Turgut Ecevit ile TRT EBA TV TBA-Bilim Kuşağı Koordinatörü, Fen Bilimleri Öğretmeni Sibel Kars görev aldı. Programın sunuculuğunu ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Can Okuyucu ve İşletme Bölümü SUNY Programı öğrencisi Çisel Tokdemir gerçekleştirdi.