Bilim ve Toplum Programları başvuruları başladı

Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından 2007 yılından bu yana yürütülen programlar ile toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapılarak, sunulan projelerin desteklenmesi ve yüzbinlerce kişinin ülkenin tüm illerinde bilimsel deneyimler elde etmesi sağlanıyor.

Ülkenin kalkınmasında anahtar rol üstlenen bilim ve teknolojinin toplumumuz tarafından sahiplenilmesinde kritik öneme sahip 4004, 4005 ve 4007 programlarına yapılacak başvurular 28 Aralık saat 17.30’a kadar elektronik imza ile alınacak. Başvurular http://tubitak.gov.tr adresinden yapılacak.

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı: Bilginin toplum ile buluşturulması ve yaygınlaştırılması, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılması amaçlanıyor. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedefleniyor. 4004 destek programına başvuru yapabilmek için gerekli şartlar şöyle:

- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

- Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı: Lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler ve kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanlarına, kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlar. 4005 destek programına başvuru yapabilmek için gerekli şartlar şöyle:

- Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,

- Doktora derecesine sahip olmak,

- Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı: Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlar. 4007 destek programına başvuru yapabilmek için gerekli şartlar şöyle:

Proje yürütücüsü olma koşulları:

- Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,

- Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,

- Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı ve kadrolu olmak, (Kadrosu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum/kuruluşlarda olan öğretmenler, ancak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yürütücü olarak görevlendirilebilir.)

Projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş olma koşulları:

- Projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı Kamu kurum/kuruluşu, üniversite, belediye, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.

- 4007destek programına anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, BİLSEM, Halk Eğitim Merkezi adına başvuru yapılamaz.

- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, iş birliği protokolü çerçevesinde katılımcı kuruluş ve/veya katılımcı olarak yer alabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda tam zamanlı kadrolu öğretmenler sadece İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına başvuruda bulunabilir.