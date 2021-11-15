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Besin kelimesinin eş anlamlısı nedir? Besinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Besin#Nedir
Besin kelimesinin eş anlamlısı nedir Besinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Günlük yaşamın en önemli ve vazgeçilmez temel unsurları arasında besin gelmektedir. O yüzden çok fazla kullanılan bir sözcük olması ile beraber eş anlamlı karşılığı da bulunur. Peki, Besin kelimesinin eş anlamlısı nedir? Besinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine bilgiler.

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Organizma adına gerekli olan, yenilmeye ve tüketilmeye elverişli her türlü kaynak besin olarak bilinmektedir. Gün içerisinde tüm canlılar mutlaka farklı zaman dilimlerinde besin kaynaklarını tüketir. Bunu paralel olarak cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilecek bir eş anlamlı karşılığı da olduğunu söylemek mümkün.

 Besin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Besin kelimesine karşılık olarak ‘gıda’ sözcüğü öne çıkmaktadır. Taşımış olduğu anlam ile beraber her iki sözcük de aynı şekilde amaca uygun kullanılabilir. Bu konuda yazılışları farklı ve anlamları aynı olan sözcükler eş anlamlı olarak ifade edilmektedir. Böylece bu kelimeler cümle içerisinde karmaşa yaşanmaması adına arka arkaya kullanma imkanı verir. Aynı zamanda dili zenginleştirmek için de önemli bir yere sahiptir.

 Besinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınması ile beraber besin kelimesine karşılık olarak gıda sözcüğü öne çıkmaktadır. Bu sözcük üzerinden aynı zamanda eş anlamlı olarak cümle içerisinde kullanmak mümkün.

 ‘’Gıda fiyatları her geçen gün artış göstermeye devam ediyor.’’

 ‘’Sağlık konusunda gıdamıza dikkat etmemiz gerekir.’’

 Bu şekilde yukarıda verilen cümlede olduğu gibi anlamı üzerinden eş anlamlı şekilde kullanılabilir.

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