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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.02.2020 - 15:07,Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk’tan tehlikeli oyun uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençler arasında tehlikeli bir oyun yayıldığını belirterek okulları bu konuda uyardıklarını söyledi

Bakan Selçuk’tan tehlikeli oyun uyarısı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençler arasında beyin kanamasına yol açabilecek tehlikeli bir oyunun yayıldığını belirterek, oyunun oynanmaması konusunda uyarıda bulundu. Bu konuda okullara da duyuru yaptıklarını söyleyen Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Üç gencin yan yana zıpladığı ve iki yandakinin ortadaki arkadaşına çelme takıp zıplarken yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen.”

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