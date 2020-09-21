Bakan Selçuk'tan mesaj var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulöncesi ve birinci sınıflar için uyum haftası başlarken bir mesaj yayımladı.
Bakan Selçuk, “Çok bekledik ama kavuştuk. Tedbirlerimiz alındı, okullarımız hazırlandı, öğretmenlerimiz ve 1. sınıf öğrencilerimiz güvenle buluştular. Zil çalsın, İstiklal Marşı’mız okul bahçesinde yankılansın; ders ve eğitim başlasın, çocuklarımız sıralarında yerini alsın ve #yaşasınokulumuz” dedi.
BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN SİYAH ÖNLÜKLÜ PAYLAŞIM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda haftada bir gün şeklinde başlatılmasıyla ilgili Twitter hesabından, 1985'te siyah önlük ve okul çantası ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Bakan Selçuk, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. Okullarımız çocuklarımızla sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek. Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz" uyarısında bulundu.
🗓️ Eylül 1985 / Bayındır, İzmir— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) September 21, 2020
O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. ☺️
Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek.
Maskelerimizi unutmuyoruz.😷
Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. pic.twitter.com/k1cfG8peoF
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