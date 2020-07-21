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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 21.07.2020 - 10:39,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Tercihlerinizde meslek liselerine yer verin

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Bakan Selçuk: Tercihlerinizde meslek liselerine yer verin
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından tercih yapacak öğrencilere seslenerek, “Tercihlerinizde geleceğin bugünden söz sahibi meslek liselerine de yer verin” çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak meslek liselerinin önemine dikkat çekti. Bakan Selçuk, bir video ile birlikte #meslekliselerideğişti etiketiyle şu cümleleri paylaştı:
“Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olur. Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver, ülke ihtiyaçlarına uygun yeni nesil mesleki ve teknik eğitim müfredatı ile eğitim al.” 

Videoda ise şu cümleler dikkati çekti:
Siber güvenlik teknolojilerini bilen kaç kişi var? Türkiye’nin ilk siber güvenlik lisesi öğrencilerinden ol. Tercihlerinde meslek lisesine de yer ver.”

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