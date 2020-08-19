Bakan Selçuk okulların açılışı hakkında konuştu

Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız. 2 bin denetmen eğitildi. Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız.

Hazır olan okullara 'Okulum temiz belgesi' veriliyor. Mekansal ve müfredat olarak seyreltme olabilir.



Tüm koşulların simülasyonunu yaptık. Okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz. Bu bir süreç ve sürdürülebilirlik çok önemli. Velilerimize nasıl destek olabileceğimizi de planlıyoruz.

Her çocuğumuza ulaşmak bizim sorumluluğumuz. Video konferansla ders veren üç ülkeden biriyiz.

TENEFFÜSLERDE TEMAZSIZ OYUN

Bizim coğrafyamızda oynanan oyunların listesini çıkardık. Bunların içinden seçerek temazsız oyunlar diye bir kitapçık hazırladık. Bu oyun başlarında da bir okulda denedik. Tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız.

UZAKTAN EĞİTİM

Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz."

Ayrıntılar birazdan