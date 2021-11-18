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Bakan Özer, medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi 

#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer
Bakan Özer, medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya ile imzalanan iş birliği protokolüyle kurulacak Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yerinde inceledi.

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Bakan Özer, medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi
7 Ekim 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay’ın katılımıyla imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Türk ve dünya medyasının geleceğine katkı sağlayacak yeni nesil gazetecilerin yetiştirilmesi amacıyla Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. Bakan Özer, İstanbul ziyareti çerçevesinde Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ile bir araya gelen Bakan Mahmut Özer, Demirören Medya Center içinde yapılacak okulun mesleki eğitim katkısının ne kadar önemli olduğunu anlattı.
Bakan Özer, medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi
Bakan Özer, mesleki ve teknik eğitimde son yıllarda gerçekleştirilen paradigma değişimi çerçevesinde medya dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak üzere önümüzdeki eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye’de mesleki eğitimle ilgili çok önemli adımı teşkil ettiğini belirtti.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e ziyaretinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti. Ziyarette, Bakan Özer’e doğum gününe ait Hürriyet Gazetesi hediye edildi.

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