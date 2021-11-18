Bakan Özer: Mesleki eğitim artık Türkiye’nin geleceği oldu

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldı. Özer konuşmasında mesleki eğitimle ilgili; “Mesleki eğitim artık Türkiye’nin geleceği oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte istişarelerimiz sonucunda yeni bir paradigma değişimine gittik. Artık mesleki eğitimde bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak işverenin süreçlerde pasif bir şekilde mezunları beklemesine tahammülümüz yok. Tam tersine işverenleri eğitim süreçlerimizin tamamına dahil ediyoruz. Artık sektörün güçlü temsilcileriyle birlikte mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz” dedi.
İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şunları söyledi; “Bu imzayla sanayi sektöründe yaşanan hızlı dönüşümleri yerinde tespit edecek, bunların eğitime hızla adaptasyonunu sağlayacağız. Eş güdüm içerisinde, sanayi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak, verilecek ciddi teşviklerle de istihdamı geliştireceğiz. Mesleki eğitim merkezleri, mesleki ve teknik öğretim kurumları olarak yeniden yapılandırıldı. Yani meslek öğrenen öğrencilerimiz aynı zamanda bir lise diplomasını da alabilecekler.”