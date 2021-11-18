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Bakan Özer: Mesleki eğitim artık Türkiye’nin geleceği oldu

#Mesleki Eğitim#Türkiye’Nin Geleceği#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
Bakan Özer: Mesleki eğitim artık Türkiye’nin geleceği oldu
Beyazıt Şenbük

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında  ‘Mesleki ve Teknik İş birliği Protokolü’ imzalandı. Her OSB’ye bir Mesleki Eğitim Merkezi kurulmasını hedefleyen proje hayata geçirildi.

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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldı. Özer konuşmasında mesleki eğitimle ilgili; “Mesleki eğitim artık Türkiye’nin geleceği oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte istişarelerimiz sonucunda yeni bir paradigma değişimine gittik. Artık mesleki eğitimde bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak işverenin süreçlerde pasif bir şekilde mezunları beklemesine tahammülümüz yok. Tam tersine işverenleri eğitim süreçlerimizin tamamına dahil ediyoruz. Artık sektörün güçlü temsilcileriyle birlikte mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz” dedi.

Bakan Özer: Mesleki eğitim artık Türkiye’nin geleceği oldu
“MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ”
Konuşmasında mesleki eğitimin önemine de dikkat çeken Bakan Özer sözlerini şöyle sürdürdü; “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri çok iyi biliniyor tüm iş dünyası tarafından ama Mesleki Eğitim Merkezleri yeterince tanınmıyor. Mesleki Eğitim Merkezleri bizim geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimini verdiğimiz yerler. Ve aynı zamanda Almanya’daki dual mesleki eğitimin Türkiye’deki karşılığı. Haftada bir gün öğrenci okula gidiyor dört gün işletmelerde beceri eğitimi alıyor. Dört yıl boyunca asgari ücretin üçte biri kadar oradaki öğrenci ücret alıyor, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor.”

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İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şunları söyledi; “Bu imzayla sanayi sektöründe yaşanan hızlı dönüşümleri yerinde tespit edecek, bunların eğitime hızla adaptasyonunu sağlayacağız. Eş güdüm içerisinde, sanayi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak, verilecek ciddi teşviklerle de istihdamı geliştireceğiz. Mesleki eğitim merkezleri, mesleki ve teknik öğretim kurumları olarak yeniden yapılandırıldı. Yani meslek öğrenen öğrencilerimiz aynı zamanda bir lise diplomasını da alabilecekler.”

Bakan Özer: Mesleki eğitim artık Türkiye’nin geleceği oldu
BAKAN ATÖLYEDE KAYNAK YAPTI
İki Bakan imza töreninin ardından Tuzla OSB’deki  İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Orada öğrencilerin mesleki çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atölyede kaynak yaptı. Bakanlar daha sonra  İTOSB Ticaret Merkezi’nin açılışı için kurdela kesti.

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#Mesleki Eğitim#Türkiye’Nin Geleceği#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

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