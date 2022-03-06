Bakan Özer: LGS’de herhangi bir değişiklik olmayacak

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Ülke Tv’de yayınlanan “Genç Vizyon” programında LGS, öğretmen atamaları gibi birçok konuda merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Özer, şunları söyledi:

“LGS’de süre artırımı, doğru bir beklenti değil. Bu bir sıralama sınavı. 5 Haziran’da yapacağımız LGS’de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik yok. Hem sürede hem de sorularda değişiklik olmayacak. Bu tarz ölçme sınavlarında süre ayırt ediciliğin bir parçasıdır. Süre değerlendirmesi rasyonel, bilimsel bir zemin içerisinde olur. O yüzden şu an için LGS ile ilgili daha önce açıkladığımızdan farklı bir şey olmayacak.



HAVACILIK VE UZAY SANAYİ ALANINDA MESLEK LİSESİ

Meslek lisesi çalışmalarımızda işverenleri de sisteme dahil ettik. İşveren artık mezun bana gelsin bakayım demiyor. Onlarla müfredatı birlikte güncelliyoruz. Onlar, başarılı öğrencilere burs veriyorlar ve istihdamda öncelik sağlıyorlar. Aselsan ile ilk defa müfredat oluşturduk. Savunma sanayi ile ilgili eğitim vermeye başladık. Havacılık uzay sanayi ile ilgili de yakında bir sürprizimiz olacak. Spesifik bir meslek lisesini Türkiye’ye kazandıracağız. Bununla ilgili bir meslek lisemizi Ankara’da kurmayı planlıyoruz.

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EN ÇOK ATAMA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE

2022 yılında öğretmen ataması yapacağız. Son 19 yılda atanan öğretmen sayısı 700 bini geçti. Okullaşma oranlarımızda son 19 yılda aynı şekilde artış gösterdi. Şu an eğitim sisteminin içerisinde bulunan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75’ini son 19 yılda atadık. Dolayısıyla öğretmen ataması ile ilgili kitlelerin kaygı duyacağı bir şey yok. Elbette birinci öncelik verdiğimiz konu okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını ve erişimi artırmak olduğu için okul öncesi öğretmen ataması, atayacağımız öğretmenler içerisindeki en fazla orana sahip olacak.



DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ

Şu an lisansüstü eğitim alan öğretmen sayımız çok yüksek değil. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğretmen sayımız yüzde 11,2 civarında, doktora eğitimini tamamlamış öğretmen sayımız yüzde 0,26 civarında. Bu kanunla, öğretmenlerin yüksek lisans eğitimlerine yönelme arzusu da artmış durumda. Ve biz sınırlama da yapmıyoruz. Öğretmenler istediği disiplinde yüksek lisans ya da doktora yapabilir. Artık 21’inci yüzyılda dar disiplinlerde kalmak yerine disiplinlerarası eğitim çok daha önemli.



MİLLİ BAŞARI ÖLÇEĞİMİZİ OLUŞTURMAYI PLANLIYORUZ

Türkçe, matematik ve fen okuryazarlığında öğrenci başarı araştırmaları yapıyoruz. 4 -8’inci sınıf seviyelerinde biz kendimiz de bir ölçek geliştireceğiz. Hangi sınıf seviyesinde uyguluyorsak bu sayede okullarımızın da durumunu görebileceğiz. Bu süreçte okullarımıza da rehberlik hizmeti vereceğiz. Çok boyutlu bir şekilde sürecin içerisine gireceğiz. PİSA ve TIMSS’e katılmaya devam edeceğiz, uluslararası karşılaştırmalarda bu çok önemli ama biz kendi ölçeğimizi geliştirerek, kendimizi de daha hızlı göreceğiz ve bununla ilgili iyileştirmeler yapacağız.”