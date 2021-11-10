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Bakan Özer, Hakkarili öğrencilerle bir araya geldi

#Millî Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Hakkâri
Bakan Özer, Hakkarili öğrencilerle bir araya geldi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Atatürk’ü anma törenine katılan Hakkâri Yüksekovalı öğrencilerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışın 83’üncü yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi.  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu’nda düzenlenen törene katılan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Tarih Kurumunun davetlisi olarak tören için Ankara’da bulunan Hakkâri Yüksekovalı öğrencilerle bir araya geldi.

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ KONUŞTULAR
Tören sonrasında, Yüksekova’da bulunan 12 farklı okuldan gelen 50 öğrenci ve öğretmenleriyle sohbet eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yüz yüze eğitimle ilgili görüşlerini aldı.  Öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tablet bilgisayar hediye edildi.

İki gün boyunca Ankara’da kalacak öğrenciler Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi tarihî mekânları ziyaret edecekler.

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#Millî Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Hakkâri

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