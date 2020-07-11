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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 11.07.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Bakan minik öğrencilere teşekkür etti

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Bakan minik öğrencilere teşekkür etti
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin 81 ilinden ilkokul öğrencilerinin “Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında yazdığı 2 bin 23 mektup için hem öğretmenlere hem de miniklere teşekkür etti. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine mektup yaşan öğrencilere ve bu mektupları içinde taşıyan sandık için de Bolu Cezaevi’ndeki ustalara teşekkür etti.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:
“Erzurum’dan Tamer Pehlivan ve Serap Aydın öğretmenlerimin "Keyifli Okul Atölyem Projesi”yle gururlandık. Mektuplarıyla hayallerini bize ileten öğrencilerime ve o hayalleri yaptıkları sandıkla bize ulaştıran Bolu Cezaevi’ndeki ustalara teşekkürler.”

Bakan Selçuk’a minik öğrencilerden 2023 mektup
Bakan Selçuk’a minik öğrencilerden 2023 mektup
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