Bakan minik öğrencilere teşekkür etti

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Erzurum’dan Tamer Pehlivan ve Serap Aydın öğretmenlerimin "Keyifli Okul Atölyem Projesi”yle gururlandık. Mektuplarıyla hayallerini bize ileten öğrencilerime ve o hayalleri yaptıkları sandıkla bize ulaştıran Bolu Cezaevi’ndeki ustalara teşekkürler.”

Erzurum’dan Tamer Pehlivan ve Serap Aydın öğretmenlerimin "Keyifli Okul Atölyem Projesi”yle gururlandık.



Mektuplarıyla hayallerini bize ileten öğrencilerime ve o hayalleri yaptıkları sandıkla bize ulaştıran Bolu Cezaevi’ndeki ustalara teşekkürler.https://t.co/cs0fVD1HkE — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 11, 2020