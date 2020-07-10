Bakan Selçuk’a minik öğrencilerden 2023 mektup

Erzurum'da Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan ile Polis Amca İlkokulu sınıf öğretmeni Serap Mutlu Aydın tarafından başlatılan ‘Keyifli Okul Atölyem Projesi’ kapsamında Türkiye genelindeki öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a mektup gönderdi. Bolu Cezaevindeki hükümlüler tarafından iki aylık süreçte yapılan sedef işlemeli ‘2023 Vizyon Sandığına’ konulan mektuplar Bakan Selçuk’a ulaştırılmak üzere Erzurum’dan yola çıktı.

‘Keyifli Okul Atölyem Projesi’ kapsamında 37 il ve üç ülkeden yaklaşık 5 bin ilkokul öğrencisi, çeşitli sanat atölyelerinde kodlama, drama, müzik, zeka oyunları ve taş boyama gibi faaliyetlerle geleceğe hazırlanıyor. Ayrıca proje ‘e-Twinning’ ortamına taşınarak, Erzurum'un birlikte 37 il ile Arnavutluk, Romanya ve Azerbaycan'dan öğretmenlerle haftanın belirli günü sınıflarda oluşturulan atölyelerde yurtdışındaki proje ortaklarıyla internet üzerinden aynı anda çeşitli projeler yapılıyor. Öğrenciler bu yıl ise Pandemi sürecinden dolayı her yıl yaptıkları proje sergisi yapamamalarının üzüntüsünü yaşıyor. Öğrenciler bu süreçte yapamadıkları sergi yerine Bakan Selçuk’a yazdıkları mektuplarla ona olan duygularını anlattılar. Minik öğrenciler yazdıkları mektupları Türkiye’nin her yerinden Erzurum’a ulaştırdı. Burada toplanan mektuplar ise yapılan özel sandıkla Bakan Selçuk’a gönderildi.

Proje sahiplerinden Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan, projenin Türkiye genelinde ve yurtdışında faaliyet gösterdiğini söyledi. Pehlivan, “Projemiz Avrupa’da ki ve diğer ülkelerde ortaklaşa yapılıyor. Bizler eylül ayından beri ‘Keyifli Okul Atölyem Projesini’ okullarımızda yürütüyoruz. Erzurum’da bu projeye başladık ve Türkiye genelinde yaygınlaştı. Projemizin çık noktası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 2023 vizyon belgesinde yayımlamış olduğu ‘Mutlu çocuklar güçlü Türkiye’ sloganı oldu. Bu sloganla tamamen bağdaşan ve atölyeleri kapsayan bir proje oldu. Projemizin ilk kısmını Haziran ayında bitirdik. Şuan ise projemizin final ürünlerini yaygınlaştırıyoruz. Öğrencilerin Bakan Selçuk’u çok seviyor ve ona olan duygularını mektupla anlattı. Öğrencilerimiz tarafından Türkiye genelinde 2023 adet mektup yazıldı. Bu 2023 mektupta öğrencilerimiz tamamen kendi özgün fikirleriyle Bakan Selçuk’a duygu ve görüşlerini iletti. Çok güzel mektuplar ortaya çıktı. Bizler pandemi şartlarından dolayı bu mektupları Bakan Selçuk’a ulaştıramamıştık. Bolu Cezaevinde mahkumların iki ayda yaptığı özel bir sandıkla bu mektupları bugün gönderiyoruz. Sandık üzerinde projemizin ismi ve Bakan Selçuk’un ismi yer alıyor. Mektupların içerisinde çok özgün ve doğal olanları var. Kontrol ettiğimizde gözümüze bazı mektuplar yansıdı. Bazı mektuplarda çocuklar kelime daracıkları az olmasına rağmen o kadar özgün anlatımlar yapmışlar ki bunları okudukça bizler dahi mutlu olduk” dedi.