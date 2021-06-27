AYT hakkında uzman görüşleri

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları YKS’nin ikinci oturumu olan AYT sorularını yorumladı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ

2021 AYT “Türk Dili ve Edebiyatı Testi”nde, geçen seneki gibi 6 tane anlama ve yorumlama sorusu sorulduğu görülmüştür. Edebiyat soruları genel olarak alan bilgisi ile bu bilgiyi yorumlama becerisi gerektiriyor. 18 edebiyat sorusu bu yıl da geçen seneki gibi ağırlıklı olarak “şiir” konusu etrafında şekillendi. Her sınıf düzeyine ait kazanımlardan soru sorulmuş olmakla birlikte ağırlığı 10’uncu sınıf konularının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şiirin ve (özellikle) divan edebiyatının ağırlıklı olduğu sınavda “okuduğunu anlama” mantığı, divan beyitleri üzerinden de sorgulanmaya devam edildi. Sorularda, verilen beyitlerde ne anlatılmak istendiği üzerinde duruldu. Bunun yanında diğer senelerden farklı olarak temel tarih bilgisi gerektiren bir soru ile edebiyat konusunun ilişkilendirilmesine dayanan bir soru karşımıza çıktı. Öğrencinin doğru cevabına ulaşabilmesi için II. Meşrutiyet’in ne zaman ilan edildiğini bilmesi ve edebiyat bilgisi ile ilişkilendirip sonuca ulaşması beklendi. Testin geneline baktığımızda yeterli alan bilgisi olan ve bu bilgileri yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI TANER KAYIŞ

2021 AYT Matematik soruları ağırlıklı olarak 11 ve 12’nci sınıfların öğretim programlarını kapsayacak şekilde hazırlandı. 2020 AYT Matematik testinde pandemiden dolayı çıkarılan konuların bu sene sınava tekrar dahil edilmesi ile sınavın zorluk seviyesi arttı. Sınavda kazanım dışı soru bulunmamakla birlikte, bir soruda birden fazla kazanımın ölçüldüğünü ve soruların güçlük seviyesinin orta ve zor düzeyde olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında soruların çok işlem adımı gerektiren yapıda olması da sınavın zorluk düzeyini arttı. Polinom, Parabol, Maximum – Minimum Problemleri, Problem sorularının sınavın belirleyici soruları olacağını söylemek mümkün.

Bu yıl da bilgi ağırlıklı, MEB'in açıkladığı kazanımlar kapsamında ve bilgiyi yorumlayan ve işlem becerisi yüksek olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav oldu.

GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ÖMER ARAT

2021 AYT Geometri testinde öğretim programı dışında soru bulunmamaktadır. Sınavda üçgen ve dörtgen konularından herhangi bir soru sorulmaması sınavın geçen senelere göre farklı yapılandırılmasına, 11'inci sınıf konularının (çember ve analitik) ağırlıklı sorulmasına sebep oldu. Geometri sorularındaki “yansıma-simetri-öteleme” ve “analitik geometri-üçgen” sorularının sınavın ayırt edici soruları olacağını söyleyebiliriz.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR

2021 YKS sınavının AYT fizik soruları da TYT’deki gibi konuyla ilgili kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin konu kazanımlarına dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren, aralarında hikayeleştirilmiş yeni nesil soruların da olduğu sorulardan oluştuğu görüldü. Sınavın güçlük derecesi olarak orta güçlükte sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Sınavda beklenildiği üzere 11 ve 12’inci sınıf Fizik Öğretim Programlarında olan konuların kazanımlarını içeren sorular soruldu. Geçen yıl pandemiden dolayı sınava dahil edilmeyen 12’inci sınıf konularından dolayı 11’inci sınıflardan 9 soru ve 12. sınıf konularından 5 soru çıktı. Bu yıl sınıflar arasında soru adaleti sağlanarak her iki sınıftan da 7 şer soru çıktı. Sınavda sadece 2 sorunun içinde basit matematiksel işlem olup, 14 sorunun tamamı bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmeye zorlayan sorular şeklinde soruldu. Sınavda öğretim programı dışı veya belirtilen kapsam dışında soru bulunuyor.

Sonuç olarak 11’İnci sınıf ve 12’nci sınıf konularına hâkim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği eleyici bir sınav oldu.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN KESKİN ÇİNKAYA

2021 AYT Kimya sorularının 8 tanesi 11’inci sınıf, 5 tanesi ise 12’nci sınıf kimya kazanımlarını ölçmeye yönelik hazırlandı. Soruların MEB öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olması, soru köklerinde açık net ifadelerin yer alması, her bir sorunun sadece bir kazanımı ölçmesi, soruların kolay ve orta güçlük düzeyinde olmasından dolayı dün uygulanan TYT soruları ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Kimya sorularının 5 tanesi işlem becerileri gerektiren, kalan sorular ise bilgi ve kavrama düzeyindeki sorulardır. Önceki yılların aksine görsel/grafik/tablo içeren soru sayısı azdır, buna karşın öğrencilerin okuduğunu anlama ve metindeki düzeneği zihninde canlandırma yeterlilikleriyle çözebilecekleri 1-2 soru yer alıyor. Bu bağlamda hazırlanmış olan elektrokimya sorusu sınavın ayırt edici sorusu olma özelliği taşıyor.

Kimya sorularının kapsam geçerliliğine bakıldığında her yıl AYT Kimya sınavında en az bir tane soru sorulan “Kuantum Modeli”, “Periyodik Sistem ve Özellikleri”, “Çözünürlük Dengesi” ile “Asitlik-Bazlık Kuvveti” konularından hiç soru yer almaması dikkat çekti. Sınavda yeni nesil kimya soruları olarak da nitelendirilen; uzun metinli, birden fazla kazanımı aynı soruda ölçen, günlük hayat problemlerinin kimya kazanımları kullanılarak çözümünün sağlandığı, ilişki kurma becerisi ya da çıkarım yapma becerisi gerektiren soru sayısı da son derece azdır. Bu durum 11’inci sınıf itibariyle hem online hem de yüz yüze eğitimi düzenli biçimde takip eden ve düzenli çalışan öğrencilerin çözebilecekleri bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MELİKE KILIÇ

2021 AYT Biyoloji testinde 11’inci sınıf öğretim programına ait İnsan Fizyolojisi, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi ünitelerine ait toplam 7 soru, 12.sınıf öğretim programına ait Genden Proteine, Bitki Biyolojisi ve Canlılarda Enerji Dönüşümleri ünitelerinden toplam 6 soru soruldu. Sorular MEB Öğretim Programı kazanımlarına uygun olup, anlaşılır ve net bir dille ifade edildi. Grafik yorumlama gerektiren bir soru dışında, diğerleri Biyoloji dersi alan bilgisini ölçmektedir. Sorular zorluk derecesine göre orta düzeyde. 2020 AYT testi ile karşılaştırıldığında sınava iyi hazırlanan öğrenciler tarafından daha rahat çözülebildiği düşünülüyor.

TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN

TARİH AYT-1

AYT-1 Tarih testi 9’uncu Sınıf öğretim programından 4 soru, 11’inci sınıf öğretim programından 2 soru, 12’nci sınıf öğretim programından ise 4 soru olarak hazırlandı. Önceki yıllardan farklı olarak AYT-1 kısmında 10’uncu sınıf öğretim programından soru sorulmadı. Sınavdaki soruların 2’si yorum gerektiren sorulardan oluşurken 8 sorunun çözümü için kavram bilgisi gerekiyor. Bu durum sınavın güçlük düzeyinin yüksek olmasına neden oldu.

AYT-1 Tarih sorularında İlk Müslüman Türk Devletleri ile Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir.

TARİH AYT-2

AYT-2 Tarih testi 9’uncu sınıf öğretim programından 4 soru, 10’uncu sınıf öğretim programından 2 soru, 11’inci sınıf öğretim programından 2 soru, 12. Sınıf öğretim programından ise 4 soru olarak hazırlanmış. AYT-2 Tarih sorularının tamamı kavram bilgisi ölçen sorulardan oluştuğundan güçlük derecesini zor olarak değerlendirebiliriz. İlk ve Orta Çağda Türk Devletleri ile Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir.

AYT Tarih sorularının geneline bakıldığında; (AYT-1/2) daha önceki yıllarda hazırlanmış güncel konuları kapsayan ve harita okuma, eşleştirme, grafik yorumlama gibi yeni nesil soru tarzlarına yer verilmediği görüldü. Öğretim programları dışı kazanımlardan soru olmamakla birlikte 12’nci sınıf öğretim programına yeni eklenen kazanımlardan ise soru sorulmadığını söyleyebiliriz.

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI ÜMİT SOYKAN

AYT testleri Coğrafya sorularının sınıf seviyelerine göre dağılımlarına bakıldığında, 11. Sınıf ve 12. Sınıf öğretim programı kazanımlarının hem Sosyal Bilimler-I testinde hem de Sosyal Bilimler –II testinde eşit oranda dağıldığı görülüyor. Ünite bazında soruların dağılımına bakıldığında ise her iki testte de Doğal Sistemler ve Çevre Toplum ünitelerine ait konulara yer verildiği görülmekle birlikte, Beşeri Sistemler ve Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler ünitelerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Sorularda Dünya haritalarına ve Türkiye haritalarına yer verilmiş olması, harita kullanma ve tanıma becerisinin önemini ortaya koydu.

Testlerin geneline baktığımızda sorular güçlük derecesi bakımından orta düzeydedir. 2020 YKS-AYT testlerindeki coğrafya soruları ile karşılaştırıldığında bu yıl, çeldirici seçeneği bulunan zorluk derecesi ortanın üzeri olan sorulara sayıca biraz daha fazla yer verildiği görülüyor.

Sosyal Bilimler-I ve Sosyal Bilimler-II testlerindeki Coğrafya soruları genel olarak, sınav hazırlık sürecini iyi yürüten öğrencilerin yapabileceği türden sorulardan oluşmuştur.

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM

Felsefe soruları, TYT Felsefe sorularına benzer tarzda ve determinizm ile ilgili 1 soru dışındaki diğer sorular öğrencilerin okuduğunu anlama ve alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış, paragrafların içinde cevapların bulunabilmesi için küçük ipuçlarına da yer verildi. Determinizm sorusu paragraf sorusu gibi görünse de seçeneklerde yer alan felsefi terimleri bilmek gerekir.

Psikoloji ve mantık soruları 2020 AYT sorularında olduğu gibi kısa ve öğrencilerin alan bilgisini ölçen, yoruma yer vermeyen sorulardan oluşturulmuştur. Sorular MEB öğretim programı kazanımlarına uygun ve anlaşılır.

Sosyoloji soruları geçen yılki gibi öğrencilerin paragrafı okuyarak yapabilecekleri sorulardan oluşturulmuştur. Bu zamana kadar çıkan sorulardan bir tanesi mutlaka kazanımlar kapsamında ilişkilendirilerek Türkiye sorunlarına yönelik olarak oluşturulurken, bu yılki sorular güncellikten uzak sadece kazanım odaklı hazırlandı.

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrencilerin çözmesi gereken Felsefe Grubu soruları herkesin çözmesinin zorunlu olduğu sorularla benzer şekilde hazırlanmış orta güçlük seviyesinde sorulardır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI BÜŞRA ÖRER

2021 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testindeki soru dağılımı 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğretim programından birer soru, 11’İnci ve 12’nci sınıf öğretim programlarından ikişer soru olacak şekilde hazırlanmış olup kazanımlar öğretim programına uygun. Soruların hepsi kavram bilgisi gerektirmiyor. Bu nedenle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan bilgisi eksiği olan öğrenciler seçenekleri eleyerek veya yorum yaparak sonuca ulaşamayacaklar. Genel olarak düzenli çalışan, kavram bilgisi yüksek olan öğrencilerin çözebileceği nitelikte, ayırt ediciliği yüksek olan soruların olduğunu söyleyebiliriz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanlarına göre:

AYT sınavında sözel alanda, okumaya dayalı, anlam bilgisi ve yorum gerektiren soruların; sayısal alanda ise bilgi, teorem ve kavramların yorumlanmasına dayalı zorlayan soruların ağırlıklı olduğu söylenebilir. Sayısal da matematik ve geometri süre kaybettiren, zor sorulardan oluştu. Fen dersleri içerisinde fizik alanında zorlayıcı soruların olduğu bu nedenle sayısal alanda matematik ve fizik derslerinin belirleyici olduğu söylenebilir. Tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi ise bilgi ağırlıklı sorulardan oluştu. Özetle, genel olarak AYT sınavı bilginin yanı sıra muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluştu. 2021 AYT sayısal alanda, matematik, fizik; sözel alanda ise tarih, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için zor, diğer branşlar için orta düzey zorlukta bir sınav oldu.

AYT-MATEMATİK TESTİ:

2021 AYT Matematik testinde müfredat dışı soru olmayıp sorular beklenen çerçevede geldi. Matematik testinde Türev ve Polinom konularından ayırt edici sorular soruldu. Geometri sorularında hem klasik hem de yeni nesil sorulara yer verildi. Testin zorluk düzeyinin son üç yılın AYT’sine göre daha zor, zaman alıcı ve düşündürücü sorulardan oluştuğu öğrenciler tarafından belirtildi ve sınavın ayırt edici testinin matematik olduğu gözlendi.

Analitik düşünme yöntemlerini kavramış, soru tipi ezberlemeyen, matematiksel kavram ve teoremler üzerine düşünerek öğrenmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav gerçekleşti.

AYT-FEN BİLİMLERİ TESTİ:

2020 AYT genel olarak değerlendirildiğinde fizik alanının belirleyici olduğu görüldü.

a) AYT-Fizik Soruları:

2021 AYT Fizik testinde tüm sorular, 11 ve 12.sınıf müfredatından seçilmiş olup, soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Vektör, Atom Modelleri, Dinamik, Bağıl Hareket, İtme Momentum, Özel Görelilik, Kondansatör vb.) sorgulama yapılamadı. Bu anlamda soruların tamamı müfredata uygun, ancak müfredat kapsamına göre daha dar çerçevede kaldı. Sorular ağırlıklı olarak 11.Sınıf Fizik müfredatından seçildi.

Fizik testinin genelinde fiziksel kavramların, matematiksel modeller ve temel fizik kuralları üzerinden güçlü ve dikkatlice yorumlanması ile sonuca ulaşılabilirler. Matematiksel işlemlere daha az yer verilmiş olan sorularda daha çok sözlü anlatım tekniği baskın olarak kullanılmış ve bazı sorularda birden fazla kazanım taraması yapıldı. Son yıllarda olduğu gibi ortalamanın üzerinde zorlukta olan fizik testi kalitesini ve yerleştirme puanındaki ayırıcı özelliğini korudu.

b) AYT-Kimya Soruları:

2021 AYT Sınavı 11 ve 12’nci sınıf MEB müfredatından ÖSYM’nin açıkladığı kazanımlara uygun olarak hazırlandı. Sınavda çıkan soruların bilgiye dayalı, geneli orta zorlukta, fakat aralarında seçici olan sorularında olduğu gözlendi.

2021 AYT sınavı 2020 AYT sınavı ile aynı zorlukta hazırlanmış bir sınavdır. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler bu soruları zorlanmadan çözdüler.

c) AYT-Biyoloji Soruları:

2021 AYT sınavında çıkan 13 biyoloji sorusunun 6 tanesi 12’nci sınıf, 7 tanesi 11’inci sınıf konularını içeriyor. Soruların tümünün temel bilgi içerdiği görüldü. Ancak sorulardan bazılarının hem yoruma hem de analize dayandığı tespit edildi. İyi çalışmış olan ve temel bilgilere hakim öğrencilerin yapabileceği türden sorular olduğu anlaşıldı. 2021 AYT biyoloji sorularının, geçen yılın AYT sınavına yakın düzeyde olduğu belirlendi.

AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ve SOSYAL BİLİMLER TESTİ:

a) AYT-Türk Dili Edebiyatı Soruları: Sınavda müfredat dışı sorulara yer verilmemiş, dil ve anlatım konularından sadece anlam bilgisi soruları yer aldı. Farklı tipte soruya yer verilmemiş, dil bilgisinden soru sorulmadı.

Sınavın Türk edebiyatını tarayan, sürpriz soruların olmadığı ve orta zorlukta bir sınav olduğu saptandı.

b) AYT-Tarih Soruları: Bu yıl AYT Sosyal Bilimlerde yer alan Tarih sorularının çoğunluğu bilgi ağırlıklı sorulardan oluştu. Geçmiş yıllara göre zorluk seviyesinin yüksek bir sınav olduğu gözlendi. Soruların ağırlıklı olarak 9 ve 12’nci sınıf müfredatından sorulduğu tespit edildi.

c) AYT-Coğrafya Soruları: 2021 AYT sınavında Coğrafya soruları beklendiği gibi 11 ve 12’nci sınıf MEB müfredatından gelmiş, ayrıca 1 soruda TYT konusuna yer verildi. Coğrafya testinde okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya yönelik, rahat yapılabilir nitelikte sorulardan oluştu. Sözel bölüm içinde coğrafyanın zorluk derecesi orta seviyede olmakla birlikte, AYT coğrafya konularına düzenli çalışmış bir öğrencinin rahat çözebileceği bir sınav oldu.

d) AYT-Felsefe Grubu Soruları: 2021 AYT’ de felsefe grubu testi on iki sorudan oluştu. Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık alanlarından üçer soru soruldu. Sorular analiz edildiğinde müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi kavram bilgisi, yorumlama ve metin analizi bilgisi gerektiren sorulardan oluştuğu gözlendi. 2021 AYT Felsefe grubu sorularının 2020 AYT’ye oranla biraz daha zorlayıcı olduğu söylenebilir.

e) AYT-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları 2020 AYT sınavına benzer şekilde kavram ağırlıklı olup daha da zorlaştırılmış bir şekilde geldi. Bu soru tarzları ile öğrencinin bilgi seviyesinin ölçülmesi hedeflendi. Öğrenciler sorularda; Anadolu’da İslam, Kur’an’da Bazı Kavramlar, Allah İnsan İlişkisi, İslam ve Bilim, İslam ve İbadet, İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar konularına değinildiğini belirtmişlerdir. Bu başlıklar ağırlıklı olarak bilginin kullanılmasına yönelik olduğu için öğrencilerin zorlanmış olabileceğini düşünüyoruz.

ALAN BİLGİSİ VE YORUM GÜCÜ OLAN İPİ GÖĞÜSLER

“AYT, öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlayan bir sınav olarak hazırlandı” diyen Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları 2021 YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’yi öğrencilerden alınan bilgilere göre şöyle değerlendirdi:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK

2021 AYT, 2020 AYT’de olduğu gibi 6 anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusu ile öğrencilerin alan yeterliliklerini sınadı. Türk Edebiyatı Dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarını iyi bilen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı. Edebiyat bilgisinin yanı sıra öğrencinin dil hâkimiyetini de ölçen sınav, divan edebiyatı ağırlıklı olup bazı edebiyat sorularında öğrencilerin yorum gücü sorgulandı.

SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI ASLIHAN SEZEN

TARİH: (TARİH ZORLADI) Sosyal bölümünde bazı bilgi soruları öğrencileri zorlayabilecek nitelikte. Online sürecinde çalışma disiplini koruyan öğrencilerin daha başarılı olacaklarını düşünüyoruz. Sınavda 4 yılın kazanımlarına yer verildi. Sorularda doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücü de ölçüldü. TYT sınavında olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınandı. Kısaca alanına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülüyor.

Sosyal Bilimler - 2 bölümünde Tarih - 2 soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi genel tarih ve kronoloji bilgisini sorgulandı.

COĞRAFYA: Coğrafya 1 ve Coğrafya 2 soruları, 11’inci ve 12’inci sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlandı. Türkiye ve Dünya haritaları üzerinde bölge ve yer bilgisi sorgulandı. Hem bilgiye hem de yoruma dayalı sorularda sebep sonuç ilişkileri sorgulanarak öğrencinin bilgi düzeyi ve yorum gücü ölçülmüştür. Zorluk derecesi orta düzeyde olan sorular, alan bilgisini ölçmeye yönelik, net ve anlaşılır nitelikte.

FELSEFE: Sosyal - 2 sınavında çıkan felsefe sorularından 3 tanesi metni okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme biçiminde sorulmuş; bunlardan iki tanesi kolay, 1 tanesi zor nitelikte soru olarak değerlendirilebilir.

PSİKOLOJİ: Psikoloji sorularında 1 soru metinden sonuç çıkarma, 2 soru ise bilgi sorusu şeklinde sorulmuş. Psikoloji sorularından 1 soruda öğrenciler zorlanabilir, diğer 2 soru konuyu bilen öğrenci için kolay sorular olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ: Kolay soruların sorulduğu kümenin sosyoloji soruları olduğu söylenebilir. Metin analizi, metinden sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verilmiş.

MANTIK: Geçen yıl olduğu gibi sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene de sorulmadı. Sorular, klasik mantığın konularını içeriyor.

Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulanmış. 1 soru öğrencileri zorlayabilir.

DİN KÜLTÜRÜ YERİNE ÇÖZÜLECEK FELSEFE GRUBU SORULARI

Felsefeden 2 soru sorulmuş. 1 tanesinin çeldiricileri güçlü olduğundan zor şeklinde tanımlayacağımız bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Sosyolojide yine 2 soru sorulmuş, her 2’side metin analizi şeklinde kolay sorulardır. Psikoloji ve mantıktan birer soru sorulmuş ve her 2 soru da kolay sorular olarak tanımlanabilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluşuyordu. Genel olarak temel Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU

2018 ve 2019 AYT sınavlarına göre, kolay sorunun az olduğu orta ve zor soru sayısının ağırlıkta olduğu bir sınav hazırlanmış. Matematik kısmında müfredat dışı soru olmayıp güzel ve özgün sorulardan oluşmuş. Matematik sorularında işlem yükünün çok olduğu görülmüş. Geometri kısmında ise, soru dağılımı homojen olmayıp sınavın ağırlığının 11. sınıf müfredatından oluştuğu gözlenmiştir. 12. sınıftan 2 tane soru sorulmuş. Geçen senelere oranla analitik geometri sorularındaki fazlalık dikkat çekicidir. Sorularda şekilsel ifadeler yerine sorunun görseli öğrenciye bırakılmış. Sonuç olarak Türkiye ortalamasının düşeceği kanısındayız.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR

2021 AYT’deki fizik soruları, kazanımları yaşam ile ilişkilendirebilen ve iyi gözlem yapabilen öğrencilerin başarılı olabileceği; daha çok soru çözmekle başarılı olamayacağı sorulardan oluştu. Kazanımları hakkıyla öğrenmiş olan, soruları ezberlemek yerine anlamaya çalışan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.

2021 AYT fizik soruları 2020’de olduğu gibi kazanımlara uygun olup günlük yaşam problemleri ile ilişkilendirilerek hazırlanmış. Sınav beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluşmuş.

14 sorunun 7’si 11’inci sınıf (enerji, iki boyutta sabit ivmeli hareket, tork - denge, elektrik ve manyetizma), 7’si 12’inci sınıf (dairesel hareket, harmonik hareket, kütle çekim ve kepler yasaları, ışıkta girişim, fotoelektrik olay, radyoaktivite ve lazer) kazanımlarına yönelik ve işlem gerektirmeyen sorulardır.

Seçici sorular geçen seneye göre daha fazla olup bu soruların belirleyici olacağını düşünüyoruz. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemler ile birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ

2020 - 2021 öğretim yılı sonunda 27 Haziran 2021 tarihinde yapılan AYT sınavında kimya testi; temel kavram ve ilkeleri iyi kullanan, ayrıntıları görebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve iyi işlem becerisine sahip öğrencilerin çözebileceği düzeyde. Sınavdaki sorular müfredata uygun olup 11’inci ve 12’nci sınıf kimya dersi kazanımlarını ölçmekte. 11’inci sınıf müfredatından 8 soru,12. sınıf müfredatından 5 soru soruldu. Ancak sorulması beklenen organik kimyada Bileşiklerin Elde ve Tepkimeleri, Çözünürlük Dengesi konularından soru sorulmamıştır. Bilgi donanımı iyi olan ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN

2021 AYT biyoloji sorularının beklediğimiz zorluk düzeyinde olduğu gözlenmiş, sürpriz bir soru bulunmadığı belirlendi. Konu dağılımlarının önceki yıllarla genel olarak uyumluluk göstermiş olduğu, kazanımların bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulandığı tespit edildi. Sadece ozmoregülasyon mekanizması sorusunun 11’inci sınıf Üriner Sistem kazanımlarına tam olarak karşılık gelmediğini düşünüyoruz.

AYT sınavındaki 7 soru 11’inci sınıf kazanımlarından, 6 soru 12’nci sınıf kazanımlarından oluşmuştur. Gerek sınavlarımız da gerekse yayınlarımızda çıkan sorulara uyumluluk gösteren sorulardan oluşmaktadır.

MATEMATİK VE GEOMETRİ ZORLADI

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu değerlendirdi. Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt: 2021 AYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

TYT’de Türkçe paragraflar geçen yıllara göre daha kısa olmuş fakat cevap şıklarında çeldiriciler daha kuvvetli olması nedeniyle öğrenciler zorlandı. Bilimsel okuma becerisine sahip olan öğrenciler TYT’de daha başarılı olacak. Matematikte yeni nesil soru az olup ÖSYM standartlarına göre temel bilgileri sorgulayan problemlerin uzun ve zor sorunun fazla olması ve Geometride metinden modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkması nedeniyle Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlandı. Sosyal Bilimler testinde orta kolaylıkta bilgiyi yorumlayan sorular soruldu. Fen Bilimlerinde fizikte sorular günlük hayatla ilişkilendirildi, kimya ve biyolojide temel bilgileri yorumlayan sorulara yer verildi. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma ,doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetenekleri ölçüldüğü görüldü.

AYT’de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı, sözel öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı dersi belirleyici olacaktır. Sınav, matematikte matematiksel düşünceyi sorgulayan ve yorum gerektiren sorulardan; Türk Dili ve Edebiyatı ise bilgi sorgulayan ancak aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluştu Genel olarak AYT’de tüm derslerde sorular bilgiye dayalı soruldu. Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlandı.

ÖSYM, YKS sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanacağını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Unutulmamalıdır ki YKS bir sıralama sınavıdır. Bu nedenle öğrencilerin yüzdelik dilimini dikkate almaları önemlidir. Ayrıca sadece yüzdelik dilim dikkate alınarak bir tercih yapılmasını değil, öğrencilerin mutlu ve başarılı olacakları bölümleri tercih etmelerini de öneriyorum.

LİSE MATEMATİK AKADEMİK KURUL ÜYESİ NİLDA YÜKSEL

Matematik AYT soruları, müfredata uygun olup geçen seneden farklı olarak çoğunlukla 11’inici sınıf konuları ve 12’inci sınıfta işlenen tüm konuları kapsıyor. Matematikte şekilli soruların yanında öğrencinin konulara ait matematiksel bilgileri bilip bilmediğini ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçüldü. Öğrenciler soruları çözerken çok zaman kaybetmişler ve zorlanmışlar. Geometri soruları da 11 ve 12. sınıf konularından sorulmuş olup analitik geometri ağırlıklı, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluşmuş. Şekilli soruların az olduğu ve soruları okuyarak şekilleri öğrencinin çizmesi gerekmiş. Bu nedenle sınavda matematik ve geometri sorularının belirleyici olacağı düşünülüyor.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AKADEMİK KURUL ÜYESİ CEVDET EYÜBOĞLU

2021 YKS-AYT’ deki 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusunun 6 sorusu paragraf ve anlam bilgisi sorularından, 18 sorusu ise edebiyat sorularından oluştuğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır. 2021 AYT’nin farklılığı olarak göze çarpan özellik ise soruların büyük bir kısmında doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin temel edebiyat bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiş. Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek nitelikte olduğu duyumları alındı. Bu nedenle 2021 AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı testi, düzenli ders çalışan eşit ağırlık ya da sözel bölüm öğrencisinin rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşmuştur denilebilir.

FİZİK AKADEMİK KURUL ÜYESİ VOLKAN ALPAY

Öğrencilerden aldığımız ilk bilgiler doğrultusunda 2021 YKS’de sürpriz herhangi bir soru olmadığı, soruların MEB’in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesine bağlı kalınarak hazırlanmış olduğu görülüyor. AYT’de alan düzeyinde akademik bilginin yorumlanmasının yanında, teknolojik aletlerin uygulamalarına da yer veren sorular var. 11’inci ve 12’nci sınıf müfredatları tamamı üzerinde dengeli bir dağılım ile sorulan soruların bir bölümünün bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel; az bir kısmının ise belirleyici nitelikte olduğu görülüyor.

2021 YKS’ de Fizik soruların elverdiği ölçüde tüm konuları kapsaması, soru dili ve netliği ile öncüllü soruların oranının doğru bir planlama ile dağıtıldığı söylenebilir.

KİMYA AKADEMİK KURUL ÜYESİ BEDRETTİN BOYACIGİL

2021 AYT Kimya sorularının 8 tanesi 11’inci sınıf konularından, 5 tanesi 12’nci sınıf konularından soruldu. AYT’ de sorulan sorular müfredata tamamen uyumlu. Sorular beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorguluyor. Öğrenciler soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri, seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum.

BİYOLOJİ AKADEMİK KURUL ÜYESİ ASUMAN KILIÇ

2021 AYT Biyoloji testinde yer alan sorular 11 ve 12’nci sınıf müfredatını kapsamaktadır. Biyoloji testinde yer alan 13 sorudan 7 tanesi 11.sınıf, 6 tanesi 12. sınıf müfredatından soruldu. Soru kurgusunun klasik ÖSYM formatında, AYT’nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer ve bilgi temelli olduğu görüldü. Soruların, 11 ve 12’nci sınıf Biyoloji müfredatına ait temel kazanımları kapsadığı; 5 tanesinin yorum düzeyinde, 8 tanesinin ise bilgi düzeyinde olduğu görüldü. Öğrenciler bu sene AYT Biyoloji testinde çok fazla detay içermeyen ve derine inmeyen, en temel bilgi düzeyini sorgulayan sorular ile karşılaşmıştır. Eleyiciliği yüksek olmayan Biyoloji AYT testinin zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

COĞRAFYA AKADEMİK KURUL ÜYESİ DAVUT GÜRLER

2021 AYT Coğrafya soruları 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarına uygun sorulardır. Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru gözükmedi. Sınavlarda; Doğal Sistemler, Küresel Ortam, Çevre ve Toplum ile Beşeri Sistemler ünitelerinin hepsinden soru yöneltildi. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav oldu.

TARİH AKADEMİK KURUL ÜYESİ ZEYNEP ERGÜN

Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerindeki Tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur. Tüm sınıf düzeylerinden sorular soruldu. Ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine sorular sorulduğu ifade edildi. Birkaç sorunun çeldiricisinin güçlü tutulduğu bilenle bilmeyeni ayırt etmede etkili olacağı söylendi. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanıldı. Ayrıca sınavda öncüllü, paragraf şeklinde bilgiye dayalı yorum gerektiren, kronoloji bilgisini ölçen tarzda da sorular yer aldı. Sınav, konu kapsamını bilen, düzenli çalışan, soru kökünü doğru okuyan, terim bilgisine hakim öğrencilerin yapabileceği nitelikte. Bazı soruların zorluk derecesinin ortanın üstünde olduğu ifade edildi.

FELSEFE GRUBU AKADEMİK KURUL ÜYESİ GÜLAY ATAÇ

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantıktan oluşan Felsefe Grubu soruları, 11’inci sınıf MEB müfredatına uygun. Felsefe soruları paragrafa dayanarak kavram bilgisini ve yorum gücünü ölçer nitelikte. Psikoloji ve Mantık sorularının tümü bilgiyi ölçen kavram sorularıdır. Sosyoloji soruları ise hem bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı hem de doğrudan kavram bilgisini ölçer niteliktedir. Soruların konu dağılımı dengeli, zorluğu orta düzeyde olup soruların ifadesi nettir. Konuları bilen ve dikkatli okuyan öğrenciyi ayırt edecek bir sınavdır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AKADEMİK KURUL ÜYESİ MUHAMMED YASİN BEKİR

2021 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları öğrencinin hem bilgisini hem de yorum yapabilme gücünü ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmış. Orta zorluk düzeyine sahip olan soruları cevaplamak isteyen öğrencinin müfredat dahilindeki konu ve kazanımlara hakim olması gerekiyor. Bu sınavda öğrencilerden soruları dikkatli bir şekilde okuyarak bilgiyi analiz etmesi ve yorumlaması istendi.

HEM BİLGİ HEM YORUM SORULDU

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanlarının 2021 AYT ile ilgili derslere göre yorumları şöyle:

MATEMATİK (Bölüm Başkanları Ertuğrul Çelik -Kemalettin Ağaç): 2021 AYT Matematik testi, kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Soru dağılımı önceki yıllarla benzerlik gösteriyor. Hem bilgiyi hem de yorum gücünü ölçen sorulara yer verilmiş. Önceki senelere göre zorluk düzeyi daha yüksek bir sınav olmuş. Özellikle 12'inci Sınıf konularından bir kaç tane ayırt edici soru kullanılmış.

GEOMETRİ (Bölüm Başkanı Mehmet Güler): 2021 AYT’de Geometri sorularında müfredat dışı soru yok. Geçmiş yıllardaki sorularla karşılaştırdığımızda daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Sınavları hazırlayan komisyonun milli eğitim kitaplarını inceleyerek mi bu soruları hazırladıklarını öğrenciler kadar biz öğretmenler de çok merak ediyoruz.

FİZİK (Bölüm Başkanı Ulaş Türken-Banu Metin): 2021 AYT Fizik soruları öğrencilerden aldığımız bilgiler dahilinde 11’inci ve 12’nci sınıf müfredatının tamamını kapsayan, çoğunluğu orta, birkaçı da üst düzey sorulardan oluşmuş. Soruların güzel hazırlandığı ve eleyici olduğunu belirtebiliriz. ÖSYM; evrensel çekimi bağıl harekete, fotoelektrik etkiyi elektrostatiğe bağlayarak birden fazla konuyu aynı soruda açık, anlaşılır ve güzel bir şekilde sormuş. Derslerine düzenli çalışan ve dikkatli öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuş.

KİMYA (Bölüm Başkanı Nihal Şen-Gamze Çakır): 2021 YKS-AYT Kimya soruları 11’inci ve 12’nci sınıf müfredatını içeriyor. Zorluk derecesi geçen senelere göre biraz daha yüksek, bilgi ağırlıklı ve bilgiyi kullanma gerektiren sorulardan oluşmuş. Emek veren öğrencilerin soruları çok zorlanmadan çözdüklerine inanıyoruz. Geçmiş olsun.

BİYOLOJİ (Bölüm Başkanı Emine Güler Durmaz): 2021 AYT Biyoloji soruları, 11’nci sınıf ve 12’nci sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Biyoloji programındaki kazanımlara uygun sorulardır. AYT Biyoloji testinde, beklendiği şekilde ağırlıklı olarak adayların alan bilgisini ölçmeye yönelik sorular yer alıyor. Sınavda temel bilgi ve kavrama düzeyindeki soruların yanı sıra, konulardaki önemli detayları özümsemiş ve bilgiyi yorumlama gücüne sahip öğrencilerin çözebileceği nitelikte ayırt edici sorular da bulunuyor.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Bölüm Başkanı Mutlu Kılavuz): 2021 AYT Türk Dili ve Edebiyatı testinde 6 anlam sorusuna yer verilmesi, önceki yıllardan farklı bir uygulama olmuş. Edebiyat sorularında müfredatın hemen her başlığından soruya yer verilse de ağırlıklı olarak şiir yorumlama soruları sorulmuş. Buraya seçilen şiirlerin divan edebiyatı ürünü olması, öğrencilerin kullanılan dile hâkim olmaması nedeniyle sorun yaşamalarına yol açmış.

TARİH (Bölüm Başkanı Ekber Zekioğulları): Öğrencileri zorlayabilecek nitelikte sorular sorulmuş. Bilgiye dayalı sorular çoğunlukta, yorum soruları az sorulmuş. Soruların dağılımı müfredata uygun.

COĞRAFYA (Bölüm Başkanı Lale Erdemli): Geçmiş yılların sınavlarına benzer, güncel bilgileri yorumlayan, harita üzerinde bir unsurun dağılımını sorgulayan MEB kazanımlarına uygun bir sınav hazırlanmış. Konuya hakim, düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği sorulardan oluşan bir test yapılmış.

FELSEFE GRUBU (Bölüm Başkanı Birsen Arslankara): 2021 YKS/AYT “Felsefe Grubu” soruları; müfredata uygun, orta zorlukta sorulardan oluşmaktadır. Sadece öğrenciler için sembolik mantık soruları zor gelmiş olabilir.