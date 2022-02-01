Aşılama yüz yüze eğitimin kilit noktası oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
Omicrondan önce bu semptom yoktu Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkatOmicron'dan önce bu semptom yoktu! Daha çok çocukları etkiliyor: 'El ve ayaklara dikkat'#Koronavirüs
İstanbulda beklenen yağış baladı 47 kente uyarıİstanbul'da beklenen yağış baladı! 47 kente uyarı#Meteoroloji
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
Türkiye Uzay Ajansından açıklama geldi İstanbulda meteor heyecanıTürkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi! İstanbul'da meteor heyecanı#İstanbul
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Hollandada yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiyeye getirildiHollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi#Dilara Şahin
Ticaret Bakanı Muş açıkladı Yönetmelik yenilendi: İndirimlere 30 gün şartı geldiTicaret Bakanı Muş açıkladı! Yönetmelik yenilendi: İndirimlere 30 gün şartı geldi#İnternet Satışları
Skandal olay En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktıSkandal olay! En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı #HOLLANDA
Zamana karşı yarış Ekvadorda toprak kayması: 11 ölüZamana karşı yarış! Ekvador'da toprak kayması: 11 ölü#Ekvador
Son günlerin en popüler oyunuydu...Fırsatı kaçırmadılarSon günlerin en popüler oyunuydu...Fırsatı kaçırmadılar #Wordle
Hayatımı mahvetti dedi... Duruşmaya gelinlikle geldi'Hayatımı mahvetti' dedi... Duruşmaya gelinlikle geldi!#Seyhan Soylu
Ve tarih açıklandı: 5 yaş altı çocuklara özel aşıVe tarih açıklandı: 5 yaş altı çocuklara özel aşı!#Pfizer-Biontech
Fenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber dahaFenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber daha#Aycan Yanaç
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturmaErdoğan’ı savunan avukata kovuşturma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLEREğitim Haberleri

Aşılama yüz yüze eğitimin kilit noktası oldu

#TEDMEM#Aşılama#Yüz Yüze Eğitim
Aşılama yüz yüze eğitimin kilit noktası oldu

Türk Eğitim Derneği’nin Düşünce Kuruluşu TEDMEM tarafından yayınlanan 2021 yılı Eğitim Değerlendirme Raporu’nda aşılama oranlarındaki artışın eğitimin yüz yüze sürdürülmesinde kilit rol oynadığına dikkat çekildi. Raporda, eğitim sisteminin gelecekteki olası krizlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi için bir eylem planı geliştirilmesi, 20’nci Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararların takip edilmesinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen kararlara odaklanılması gerektiği belirtildi.

Haberin Devamı

TEDMEM, 2021 yılı Eğitim Değerlendirme raporunu yayımladı. Yönetişim ve Finansman, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Ölçme Değerlendirme ve Kademeler Arası Geçiş ile Öğretmenlik ve Mesleki Süreç olmak üzere 6 bölümden oluşan rapor, TEDMEM Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Koordinatörü Dr. Sabiha Sunar editörlüğünde eğitim uzmanları Dr. Beyza Himmetoğlu, Gülbahar Yılmaz, Dr. Nilgün Demirci Celep, Seçil Cengizoğlu, Dr. Senem Oğuz Balıktay ve Dr. Sinem Demircinin çalışmalarıyla hazırlandı. Eğitimin tüm bileşenlerinin analiz edildiği raporda, sistemin gelecekteki olası krizlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi için bir eylem planı hazırlanmasının önemine değinildi. Eylül ayı itibarıyla aşılama oranlarındaki artış ve sınıf bazlı kapanma uygulaması, eğitimin yüz yüze sürdürülmesinde kilit rol oynadığına dikkat çekilen raporda, zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen yaklaşık 676 bin çocuğun eğitim sistemi dışında kaldığının altı çizildi. 2021 yılında mesleki ve teknik eğitimde toplam 221 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alındığı belirtilen raporda, salgının LGS ve YKS gibi büyük ölçekli sınavların neden olduğu eşitsizliklerin derinleştirdiği belirtildi.

Haberin Devamı

EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARA İHTİYAÇ VAR
Raporda, 2021 yılının ilk yarısında, okulların açılıp kapatılmasına yönelik bir karar modelinin oluşturulmadığı belirtilerek, “Eylül itibarıyla tam zamanlı yüz yüze eğitime geçiş için ortak bir siyasi iradenin ortaya konması önemli bir adım olmuştur. Ancak bu süreçte herkese rehberlik edecek, kapsamlı bir okula geri dönüş planı geliştirilemedi. 2021 yılında toplam eğitim bütçesi geçen yıla göre artmış, ancak merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan pay düştü. Salgınla birlikte gelen yeni normal süreçte, eğitim sisteminin halihazırdaki eksikliklerini gidermenin ötesinde eğitimde yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Salgının eğitim sisteminde yol açtığı hasarı gidermek için ek bir bütçe planlaması yapılmalıdır. Eğitim sisteminin gelecekteki olası krizlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi için bir eylem planı geliştirilmelidir. 20’nci Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararların takip edilmesinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen kararlara odaklanılmalıdır” denildi.

Haberin Devamı

YAŞANAN EKSİKLİKLER TELAFİ EDİLMELİ
COVID-19 salgını sürecinde okul öncesi dönemde okullaşma oranlarında ciddi bir düşüşün yaşandığı ifade edilen raporda, şöyle denildi:
“Eylül ayı itibarıyla aşılama oranlarındaki artış ve sınıf bazlı kapanma uygulaması, eğitimin yüz yüze sürdürülmesinde kilit rol oynadı. Salgının başlangıcından bu yana ilk kez Eylül’de tüm kademelerde, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim başladı. Bu dönem okullar kapanmadan eğitimin kesintisiz sürdürüldüğü ilk dönem oldu. Çocukların eğitim yaşamının sekteye uğradığı uzaktan eğitimle geçen 1,5 yılda oluşan öğrenme kayıplarını gidermek amacıyla etkili bir telafi eğitimi politikası geliştirilemedi. Türkiye’de salgın koşullarında hala yaklaşık 4 milyon öğrenci 36-50 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. Neredeyse yarım milyon öğrenci ise, 50 ve üzerinde mevcuda sahip sınıflarda eğitimine devam ediyor. COVID-19 salgınıyla birlikte kapanan ve devredilen özel okullar olmuş, özel okullardaki öğretmen ve öğrenci sayılarında ilk kez düşüş yaşandı. Öğrenci sayısı bir önceki yıla göre 157 bin 593, öğretmen sayısı ise 12 bin 535 azaldı. Uzaktan eğitim sürecinde uygulama gerektiren mesleki becerilerin kazandırılmasında yaşanan eksiklikler telafi edilmeli, oluşabilecek okul terklerine karşı önlemler alınmalı.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEDMEM#Aşılama#Yüz Yüze Eğitim

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19