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ALES başlıyor

#ALES#Sınav#ÖSYM
ALES başlıyor

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) 17 Nisan saat 10.15’de 81 ilde 94 sınav merkezinde uygulanacak.

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150 dakika sürecek sınavda adaylar, sayısal ve sözel testler üzerinden değerlendirilecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 17 Nisan’da uygulanacak 2022-ALES/1 için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacağı belirtildi. 10.15’te başlayacak sınavda, adayların sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanının, T.C. Kimlik Kartının veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslının yanında bulundurmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

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#ALES#Sınav#ÖSYM

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