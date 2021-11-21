ALES/3 soruları ve cevapları yayımlandı

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ALES soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) 81 ildeki 90 merkezde yapıldı. 21 Kasım Pazar sabahı gerçekleşen sınavın ardından ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle ALES cevap anahtarına erişebilecekler.