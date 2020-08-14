ALES/1'e 300 bine yakın aday katılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2020- ALES/1) 16 Ağustos Pazar günü yapılacağını söyledi. Sınava başvurularının 13-23 Mart'ta alındığını hatırlatan Aygün, şunları söyledi:

"Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylarımızın eğitim kariyerlerine devam etmek için 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak ALES/1'e toplam 294 bin 101 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. 100 sorudan oluşan ALES/1’de sayısal ve sözel testler uygulanacak, adaylara 150 dakika süre verilecek. Testlerde çoktan seçmeli soruların yer alacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava yerlerinde hazır bulunmaları gereken adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK

ÖSYM olarak sınav için tüm hazırlıkları yaptık. Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek. Kovid-19 durumu olan adaylar sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin, çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor. Ayrıca sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyurduk.

ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkân tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellendi. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."

PUANLAR 5 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için ‘sayısal’, ‘sözel’ ve ‘eşit ağırlıklı’ olmak üzere üç ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak. 2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. 2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak.