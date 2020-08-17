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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 17.08.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

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ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
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Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların katıldığı, 16 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

Her yıl üç kez yapılan ALES, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ilk kez yapıldı. 2020’nin ilk ALES’i olması nedeniyle 300 bine yakın aday sınava başvurdu. 2017 yılında ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gerçekleşen sınavlara toplamda ortalama olarak 525 bin aday katılmıştı. 2018 ve 2019 yıllarında üçe çıkarılan ALES’e yıl başına katılım ortalaması 545 bine ulaşmıştı.

2020-ALES/1 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (YÜZDE 10) İÇİN TIKLAYIN

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