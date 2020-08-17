ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

Her yıl üç kez yapılan ALES, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ilk kez yapıldı. 2020’nin ilk ALES’i olması nedeniyle 300 bine yakın aday sınava başvurdu. 2017 yılında ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gerçekleşen sınavlara toplamda ortalama olarak 525 bin aday katılmıştı. 2018 ve 2019 yıllarında üçe çıkarılan ALES’e yıl başına katılım ortalaması 545 bine ulaşmıştı.

2020-ALES/1 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (YÜZDE 10) İÇİN TIKLAYIN