Açık Öğretim sınavları online
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrim içi ortamda olacağını duyurdu ve tarihlerini açıkladı.
Normalde 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları pandemi dolayısıyla ertelendi. Binlerce AÖL öğrencisinin katılacağı söz konusu sınavların yeni tarihi merak konusuydu. Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı ve sınavların çevrim içi ortamda gerçekleşeceğini duyurdu.
Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.
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