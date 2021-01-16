Açık Öğretim sınavları online

AÖL güz dönemi sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mi yapılacağı henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav tarihlerinde önce konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. 2020 AÖL sınavlarının uygulanış şekli belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrim içi ortamda olacağını duyurdu ve tarihlerini açıkladı.

Normalde 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları pandemi dolayısıyla ertelendi. Binlerce AÖL öğrencisinin katılacağı söz konusu sınavların yeni tarihi merak konusuydu. Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı ve sınavların çevrim içi ortamda gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.

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