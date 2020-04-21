Açık öğretim sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açık öğretim okulları sınav tarihleri ertelendi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün yazısına göre, ikinci dönem merkezi sistem sınavları eylül ayına ertelenmişti. Açık öğretim okullarının üçüncü dönem sınavlarının 2020 Yılı Sınav Uygulama takvimine göre 4-5 Temmuz'da yapılması planlanmıştı. Ancak üçüncü dönem sınavları için kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyor. İşlemler için öğrencilerin irtibat bürolarına gitmeleri ve ilgili bankalara sınav ücretlerini ödemeleri bu süreçte tehlike oluşturabileceği için sınavların ertelenmesine karar verildi. Buna göre, kayıt işlemleri ve sınav kütüğü hazır olan ikinci dönem merkezi sistem sınavlarının 4-5 Temmuz'da; üçüncü dönem sınavlarının ise eylül ayında yapılması kararlaştırıldı.