AB'den 8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennursekiz8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği sağladığını belirtti. Çetin, MEB tarafından projenin pilot ili seçilen Şanlıurfa'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Meslek lisesi atölyelerinin güncel teknoloji ve iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda SUEP kapsamında yenilendiğini, projenin hem Türk hem de Suriyeli misafir öğrencilere doğrudan destek sağladığını belirten Çetin, şöyle konuştu:

“Proje geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek mesleki eğitime teşvik etmelerini amaçlıyor. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Hatay'da 55 mesleki ve teknik lisede bulunan 1150 atölyede uygulandı. Gelecek yılın sonunda tamamlanması planlanan projeyle 10 bini aşkın öğrenciye destek sağlanması hedefleniyor. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin hayata tutunmasına katkı sağlamak istiyoruz. Avrupa Birliği'nin tamamen hibesinden oluşan bir proje. Projemizin ikinci ayağını da 2021’de yürütmeyi planlıyoruz. Projeyi MEB ve Avrupa Delegasyonu, Alman Kalkınma Bankası işbirliğiyle yürütüyoruz. Proje Suriyelilerin en yoğun olduğu kentlerde yürütülüyor. Proje Teknik ve Anadolu liselerini kapsıyor. Avrupa Birliği tarafından Suriyelilerin yoğunlukta olduğu sekiz ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği sağlanıyor. Okullarımızda 22 ayrı alandaki sektörlerle ilgili atölyeler kuruyoruz. Sadece Şanlıurfa'da 25 milyon liralık bir destek sağladık. Bundan sonra da makine ve teknolojilerine yönelik okullara yatırımlar yapacağız. Öğretmenlere de eğitim verip sektörün ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesini sağlamak istiyoruz. Sektör temsilcileri de bu projenin devamı ve amacının gerçekleştirilmesini sağlamak açısından önem taşıyor."