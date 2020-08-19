8 ve 12’nci sınıflar hariç kursta yüz yüze eğitim yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hayata geçirdiği ‘MEB Asistan’ uygulamasının açılış toplantısında konuştu.

Selçuk, konuşmasında, “Özel okullarda 12. ve 8. sınıflar hariç ‘destekleme yetiştirme kursu’ adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak. Tüm öğrenciler kayıt altında. Bize bilgiler geliyor. Diğer kademelerin kaydına izin verilmeyecek” uyarısında bulundu. Eğitime dair sorulara yanıt veren MEB Asistan’a, toplantı sırasında Bakan Ziya Selçuk da soru sordu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIR MEB ASİSTAN...

Okulların ne zaman açılacağını MEB Asistan’a soran Selçuk, 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimin, 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağı yanıtını aldı. Bakan, MEB Asistan’la ilgili şu bilgileri verdi: “MEB Asistan da MEB hakkında her türlü soruya cevap verecek durumda. Ben de birkaç hafta önce soru sordum, okullar ne zaman açılacak diye. Çünkü herkes bana soruyordu bunu.

YAPAY ZEKÂ STRATEJİ DOKÜMANI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Çocuklarımızın geleceğe ilişkin farkındalıklarını da geliştirmek zorundayız. Velimizin, öğretmenimizin iletişim dilini bir şekilde yeni çağın terminolojisine dönüştürmek durumundayız. Tüm bunlar bunun bir habercisi.

Yapay zekânın temelde olduğu, dijital dönüşüm yolculuğumuzun yeni bir kilometre taşındayız. Sanal robotları, sanal asistanları eğitime dahil etme konusunda başka şehirlerde de çalışmalarımız yürüyor. Kendilerine yapay zekâ zümresi adını veren yaklaşık 10 ilden öğretmen, yapay zekâ uzmanı ve akademisyenlerin bakanlık birimleriyle koordineli olarak çalıştığı bu ekip çalışmalarını sürdürüyor.

BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ

Robotik kodlama, STEM, algoritmik düşünce gibi transdisipliner odaklı birçok eğitim başlığını da yapay zekâ ekosistemi içerisinde ele alıyorlar ve MEB’in yapay zekâ platformunu da sizlerle paylaşmış olacağız. Bu robotların MEB’in konularına cevap verirken giderek akıllanması ve daha da akıllı yanıtları üretebilmesinin önü de açılmış oluyor. Biz sürekli üstüne koyan bir mekanizmadan da söz etmiş oluyoruz. Bu çerçeve bizim açımızdan mutluluk verici.”

KURSLAR SINAVLAR HAKKINDA YANIT VEREBİLİYOR

CBOT’un çözüm ortaklığıyla geliştirilen MEB Asistan, gelişmiş makine öğrenimi teknolojisi sayesinde yeni kullanıcı sorularıyla sürekli öğreniyor ve gelişimini sürdürüyor. MEB Asistan, öğrencilerin ve öğretmenlerin konuşma diliyle ve istedikleri şekilde yazabildiği tüm soruları anlayabiliyor ve cevaplandırabiliyor. Uygulamanın tamamen milli ve yerli imkânlarla ve kendi mühendislerimiz tarafından geliştirildiği bilgisini paylaşan Bakan Selçuk, Türk özel sektör yapay zekâ kuruluşu CBOT’un kurucu CEO’su ve projeleri hayata geçiren çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.