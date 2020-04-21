23 Nisan programı hazır... Saat 21.00'de her yerde İstiklal Marşı

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl coşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bayram öncesinde evleri süslemek için önerilerin yer aldığı kısa etkinlik programları yer bulurken, bayram özel yayını 23 Nisan sabahı 09.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün devam edecek. ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını’nda, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengârenk bir bayram kuşağı olacak.

BAKAN SELÇUK ANITKABİR’DE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sabahı 08.30’da tüm çocuklar adına Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda olacak. Anıtkabir ziyareti sonrasında ise TRT EBA TV özel yayını başlayacak. Bakan Selçuk, TRT EBA ekranlarında Birinci Meclis’ten çocuklara seslenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılına yakışır bir kutlama planladıklarını belirten Bakan Selçuk, hazırlıkları şöyle anlattı:

“Bayram sabahı saat tam 09.30’da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum. Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız. Rengârenk bir program kuşağıyla bayramın neşesini, her evdeki çocuğumuza iletecek, neden önemli olduğunu anlatacağız.”

SAAT 21.00’DE İSTİKLAL MARŞI YAYINLANACAK

23 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından çelenk koyma töreni yapılacak. Saat 13.00’te 81 ildeki tüm resmi ve özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden 100’üncü Yıl Marşı yayınlanacak. Saat 21.00’de; bu defa TBMM Başkanlığı’nın İstiklal Marşı etkinliğine katılım sağlanarak 81 ildeki (okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda) tüm resmi ve özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden İstiklâl Marşı yeniden yayınlanacak.