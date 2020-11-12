2020-KPSS ortaöğretim giriş belgeleri yayınladı
ÖSYM, 22 Kasım’da yapılacak olan 2020-KPSS ortaöğretim sınavının giriş belgelerini yayınladı. Adaylar AİS üzerinden sınava gireceği öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Kasım’daki 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Ayrıca adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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