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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 12.11.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

2020-KPSS ortaöğretim giriş belgeleri yayınladı

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2020-KPSS ortaöğretim giriş belgeleri yayınladı
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ÖSYM, 22 Kasım’da yapılacak olan 2020-KPSS ortaöğretim sınavının giriş belgelerini yayınladı. Adaylar AİS üzerinden sınava gireceği öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Kasım’daki 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Ayrıca adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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