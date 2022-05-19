200 akademisyene dil desteği

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YÖK Başkanı Erol Özvar, şunları söyledi: “Dünyada bilimin dili ağırlıklı olarak İngilizce. Dolayısıyla, bilimsel dergilerin büyük bir kısmı İngilizce yayınlanıyor ve dili İngilizce olan makalelere daha fazla atıf yapılıyor. Türkiye’de bilimsel üretimimizi daha görünür kılmanın yolu büyük ölçüde bilimsel yayınlarımızın bu dergilerde yayımlanmasından geçiyor. Bunun için de akademisyenlerimizin yabancı dilde yazma becerilerinin geliştirilmesi önem arz ediyor. Yeni projemiz bu açıdan çok çok önemli.”

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Özvar, ODTÜ tarafından çevrimiçi verilecek eğitimlerden bu yıl 200 akademisyenin faydalanabileceğini de belirtti.

Programa katılmak için doktora derecesine sahip olmak son 3 yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından en az 70 puan almak, 20 devlet üniversitesinden birinde kadrolu çalışmak gerekiyor.