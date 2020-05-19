19 Mayıs kutlamaları EBA TV’de

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan gençler, TRT EBA TV Lise'de ekrana gelecek olan içerikler sayesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını evlerinde yaşıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele sürecinde ziyaret ettiği noktalardan gelecek mesajlarla başlayan 19 Mayıs Özel Yayını, saat 09.30'dan itibaren TRT EBA TV Lise kanalında devam ediyor.

Yayın akışında, 19 Mayıs'ın 101'inci yılı için yapılan ‘19 Mayıs bestesi’, e-Kitap Oryantring müsabakası, akademisyenlerin dilinden Milli Mücadele dönemini anlatan tarih söyleşileri, 1930'lu yıllardan günümüze 19 Mayıs kutlama görüntüleri, kahramanlık türküleri, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün oynadığı Kurtuluş Savaşı temalı tiyatro, dünya ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinden gelen kutlama mesajları, Samsun'dan Erzurum'a temalı canlı resim performansı, Atatürk'ün sevdiği türküler, milli sporculardan kutlama mesajları yer alıyor.

TRT EBA TV'de 81 ilden 19 Mayıs doğumlu 81 öğrencinin ‘19 Mayıs'ta Doğmak’ temalı mesajları da yayımlanacak.