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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 18.05.2020 - 11:19,Son Güncelleme:

EBA TV’de 19 Mayıs’a özel yarışma

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EBA TV’de 19 Mayıs’a özel yarışma
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MEB, EBA TV 19 Mayıs Özel Yayınında liseliler arası bilgi yarışması yapılacağını duyurdu. Ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen üç ayrı yarışmanın ise sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Liseliler Arası Bilgi Yarışması yapılacağını açıkladı. EBA TV Lise 19 Mayıs Özel Yayınında yapılacak yarışmada sorular, EBA TV Lise kanalından takip edilecek. Öğrenciler ise telefon, tablet ya da bilgisayarından soruları cevaplayacak. Yarışma sonuçlarının aynı gün saat 17.00’de açıklanacağı yarışmada birinci olan öğrenci dizüstü bilgisayar kazanırken, ikinciye tablet ve üçüncü olan yarışmacıya da akıllı saat armağan edilecek.

LİSELİLER ARASI BİLGİ YARIŞMASINA KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 

DİĞER YARIŞMALARIN SONUÇLARI
MEB’den yapılan açıklamada; ‘Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz’, ‘Kitap Okuma ve Eleştirel Bakış’, ‘Evde Kodluyorum’ yarışmaları da sonuçlandı. Açıklamaya göre; ortaöğretime bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında "Evde Kodluyorum" adlı tasarım/kodlama yarışması, "Kitap Okuma Eleştirel Bakış" adlı kitap okuma yarışması, "Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz" adlı geri dönüşüm fotoğraf/video yarışması düzenlendi. Yarışmalar için ödül töreni ise pandemi süreci nedeniyle sonradan ilan edilecek ileri bir tarihe bırakıldı.

YARIŞMANIN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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