18 milyon öğrenci tatile giriyor

Normal şartlarda sömestr tatili 22 Ocak – 8 Şubat olacak şekilde planlanmıştı. Ancak 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklendi. Böylece yarı yıl tatili 3 haftaya çıktı.

KARNELER DİJİTAL

Pandemi döneminde hareketliliği arttırmamak adına bu dönem için karne törenleri iptal edildi. İlk ve ortaokul öğrencilerine dijital karne verilecek. Lise öğrencileri ise karne almak için ikinci dönemi bekleyecek.

NOTLAR DEVAMA GÖRE

Bakanlık 25 Aralık 2020’de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağını duyurmuştu. Daha sonra ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak sınavların karne notuna dahil edilmesini isteyen veliler okul yönetimine başvurabilecek.

9 DOĞRU KARNE YAKLAŞIMI

Acıbadem Maslak Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Dilara Yamanlar, zillerin online çalıp karnelerin online alınacağı bu eğitim döneminin sonunda, anne babaların çocuklarına yapıcı ve şefkatli yaklaşmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayarak 9 doğru yaklaşımı anlattı.

1- İyi notlara odaklanın: Öncelikle kötü notlara değil daha iyi olan notlara odaklanın. Bu tutum çocuğunuzun kendine olan güveninin biraz daha yerine gelmesini sağlayacaktır.

2- Etiketleme yapmaktan kaçının: “Tembelsin”, “başarısızsın” ya da “zekisin ama çalışmıyorsun” gibi etiketler yerine “Ne kadar çabaladığını görüyorum ve bunu takdir ediyorum” şeklinde motivasyonel konuşmalar çocuğunuzun kendisine inanmasını sağlayacaktır.

3- Kıyaslama yapmayın: Arkadaşlarıyla ya da yaşıtı başka çocuklarla kıyaslama yapmaktan kaçının.

4- Kendinizden örnek verin: Sizin de benzer konularda zorlandığınızı aynı süreçlerden geçtiğinizi duymak ona yalnız olmadığını hissettirecek ve iyi gelecektir.

5- Ceza ve ödülden uzak durun: Karneye bağlı cezalardan veya ödülden uzak durmaya çalışın; çalışma ve başarı bir ödüle bağlandığında burada farklı bir koşullanma oluşturabiliriz ve bu durum çocuğun tüm hayatına etki edebilir.

6- Okulla diyaloğunuzu arttırın: Öğretmenlerle, rehberlik servisi ile ve okulla diyaloğunuzu arttırın.

7- ‘Ben’ dilini kullanın: Örneğin çocuğunuzun karnesinde birden fazla düşük not gördüğünüzde, “sen nasıl bu notları alırsın, hiç çalışmıyorsun’ demek yerine ‘şu birkaç notu gördüğümde biraz üzüldüm ve şaşırdım, bu notları yükseltmek için ne yapılmasını öneriyorsun? Gel bu konuyu oturup birlikte konuşalım” şeklinde yaklaşın.

8- Soruna değil çözüme odaklanın: Soruna odaklanmak karşımıza birçok sorun çıkartacak, çözüme odaklanmak ise bir şekilde bizi çözüme ulaştıracaktır.

9- Yanında olduğunuzu hissettirin: Okul başarısı dışında çocuğunuzun pozitif yönlerinden bahsetmek ve her zaman yanında olduğunuzu hissettirmek ve ‘Hadi karneyi bir kenara bırakalım şimdi, herkes birbirinin sevdiği bir özelliğini söylesin’ şeklinde basit bir oyun oynamak çok güçlü etkileri beraberinde getirecektir.