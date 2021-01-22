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Eğitim
Abdullah ŞANLI
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yüz yüze eğitim için ilk adım: 8 ve 12’ler okula, diğerleri tatile

Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
Yüz yüze eğitim için ilk adım: 8 ve 12’ler okula, diğerleri tatile
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2020-2021 eğitim- öğretim yılının ilk dönemi bugün sona eriyor. Okullarda bu sene pandemi sebebiyle karne heyecanı yaşanmayacak. Bugün başlayacak tatil dönemi 15 Şubat’ta sona erecek. 8 ve 12’nci sınıflar içinse destekleme ve yetiştirme kursları için okul yolu göründü.

Toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci ve 1 milyon 117 bin 686 öğretmen üç haftalık tatile girecek. İkinci dönemin 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze başlaması planlanıyor. Normal şartlarda sömestr tatili 22 Ocak’ta başlayıp 8 Şubat’ta bitecek şekilde planlanmıştı. Ancak 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklendi. Böylece sömestr tatili 3 haftaya çıktı.

Yüz yüze eğitim için ilk adım: 8 ve 12’ler okula, diğerleri tatile

BU DÖNEM KARNELER DİJİTAL

İlk ve ortaokul öğrencilerine dijital karne verilecek. Lise öğrencileri ise karne almak için ikinci dönemi bekleyecek. İlk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak alınan karara, yapılan sınavların karne notuna dahil edilmesini isteyen velilerin okul yönetimine başvurabileceği de eklendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada “15 Şubat’ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık” diyerek okullara dönüşle ilgili sinyal vermişti. Ancak Bakanlık yüz yüze eğitim için ikinci dönemi beklemedi. 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12’nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin bugünden itibaren başlatılacağı belirtildi.

PANSİYONLAR DA AÇILIYOR

Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Özel okulların takviye kursları ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek. Kurslarda, koronavirüse karşı maske, fiziki mesafe gibi kurallara titizlikle uyulacak. 

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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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