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15 ülkeden liseliler 90 projeyle yarışıyor

#MEF Üniversitesi#Eğitim#ÖĞRENCİ
15 ülkeden liseliler 90 projeyle yarışıyor
Önder ÖNDEŞ

İstanbul’da bir özel okul tarafından düzenlenen uluslararası araştırma projeleri yarışması başladı.  Etkinlikte 15 ülkeden liseliler, ‘Akıllı UV bileklik, elektronik cihazlarla yeni nesil soğutma sistemi ve susuz bitki yetiştirme’ gibi fizik, kimya, biyoloji alanlarındaki 90 projeyle yarışıyor. Kazananlar 11 Mayıs’ta açıklanacak.

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Toplam 15 ülkeden gelen lise öğrencileri 90 projeyle İstanbul’da yarışıyor. Bu yıl 2017’de hayatını kaybeden iş insanı ve eğitim gönüllüsü Dr. İbrahim Arıkan’ın adını alan ve 27’nci kez düzenlenen ‘Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’ başladı. MEF Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe 15 ülkeden lise öğrencileri ‘Akıllı UV bileklik, elektronik cihazlarla yeni nesil soğutma sistemi ve susuz bitki yetiştirme’ gibi fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki araştırma projeleriyle katılıyor. Kazananlar 11 Mayıs’ta açıklanacak.  

BİLİM YAPMAYA DEVAM
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, yarışmanın uluslararası yapısına dikkat çekti. Bilim insanının girişimci olması gerektiğini söyleyen Erkut, “Bilim insanı ve girişimci biraraya gelmeli. Çalışmalarını ticarileştirerek inovasyon yapmalı. Kadınlar da en az erkekler kadar bilim yapıyor. Bu nedenle size ne söylerse söylesinler bilimin yolundan ayrılmayın” diye konuştu.

İŞİNİZİ SEVEREK YAPIN
Açılış törenine katılan International Woman Forum Başkanı, Vistek ISRA Vision CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil ise, “Gençlere ilham vermek çok önemli. Onlara en önemli tavsiyem, ne yaparlarsa yapsınlar severek yapmaları ve katma değersiz fark yaratamayacaklarını unutmamaları gerektiğidir. Başarının sırrı kendi özelliğinizin farkında olmanızdan ve katabileceğiniz değeri bulmanızdan gelir. Çevrenizdeki bütün problemler sizler için bir fırsat, bunları değerlendirin ve bu sorunlara çözümler üretin. Kolay değil ama yapılması mümkün. Türkiye’den de fark yaratacak bilim insanlarının çıkma zamanı geldiğine inanıyorum” dedi

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#MEF Üniversitesi#Eğitim#ÖĞRENCİ

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